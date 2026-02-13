Taxi Chaufför
2026-02-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Om företaget / About the Company:
Vi är ett växande taxibolag som erbjuder pålitlig transportservice och professionell kontorsadministration i Göteborgsområdet. / We are a growing taxi companyproviding reliable transportation services and professionaloffice administration in the Gothenburg area.
Lediga positioner / Open Positions:
Taxi Chaufför / Taxiförare / Taxi Driver
Arbetsuppgifter / Responsibilities:
• Köra taxi för både privata och företagskunder / Drive a taxi for private and corporate customers
• Säkerställa hög servicekvalitet och kundnöjdhet / Ensurehigh service quality and customer satisfaction
• Ansvara för fordonets skick och daglig kontroll / Maintainand check the vehicle daily
Kvalifikationer / Qualifications:
• Körkort klass B (för taxi) / Driving license class B (for taxi)
• God kännedom om lokala vägar och trafikregler / Good knowledge of local roads and traffic rules
• Serviceinriktad och ansvarstagande / Service-oriented and responsible
• Erfarenhet av taxi eller liknande arbete är meriterande / Previous taxi experience is a plus
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: navinatransport@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Göteborg Centrum
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
