Tandsköterska till Solna Centrum
2025-08-20
Vi söker en positiv, ambitiös och utbildad tandsköterska för assistans vid patientbehandling och receptionsarbete så väl som administrativa uppgifter och sterilarbete. Kliniken ligger i Läkarhuset i Solna Centrum med nära anslutning till kollektivtrafiken.
Som tandsköterska står du ofta för patientens första kontakt med kliniken. Vi sätter högt värde vid personliga egenskaper som möjliggör förstklassig service samt ett trevligt och omsorgsfullt bemötande mot våra patienter och deras anhöriga.
Vi utför det mesta inom vuxentandvård på en bred patientgrupp. Vi anser att det är mycket viktigt att kontinuerligt uppdatera oss med den senaste kunskapen och utrustningen, vilket gör att vi kan erbjuda en både trevlig och stimulerande arbetsplats.
Om dig som söker
Du har god kommunikativ förmåga. Du behärskar det svenska språket obehindrat i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.
Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och positiv med en ödmjuk inställning mot våra patienter.
Du är ansvarsfull, noggrann och intresserad av att säkerställa patientsäkerhet, högkvalitativ vård och optimal hygien.
Du är stresstålig, flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter och ansvar.
Du är van med att hantera datorer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post
E-post: info@dintandlakareisolna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska Solna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Tandläkare i Solna AB
(org.nr 556930-4065)
Hotellgatan 3 5 TR (visa karta
)
171 45 SOLNA Kontakt
Shiva Gholami Ölcer info@dintandlakareisolna.se 08270110, 0768270110 Jobbnummer
9468120