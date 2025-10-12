Tandsköterska till Malmö
2025-10-12
Välkommen till Optimal Dental!
Vi är en liten tandvårdskoncern med fyra kliniker i Skåne. Vår inriktning är att tillhandahålla tandvård som är av yttersta kvalitet. De behandlingar som genomförs hos oss ska vara förutsägbara och hålla för hårda patientsäkerhets- och garantikrav.
Vi söker nu en ambitiös och drivande tandsköterska till vår klinik i Malmö. Publiceringsdatum2025-10-12Arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer dina arbetsuppgifter att bestå i assistans, receptionsarbete, sterilarbete och övrig administration. Vi arbetar med allmäntandvård, både vuxentandvård och tandvård för barn och ungdomar. Ett plus är om du har erfarenhet av profylaxtandvård.
Vår målsättning gemensamt är att gå den extra metern för att tillgodose våra patienters välbefinnande. Kvalifikationer
Du är utbildad tandsköterska. Om du är relativt nyutexaminerad eller har några års erfarenhet spelar mindre roll. Viktigast är att du positiv, flexibel och kunnig inom ditt yrke. Vi värdesätter en lagspelare med bra samarbetsförmåga som kan skapa goda relationer med patienter och kollegor. Goda svenskkunskaper krävs, i såväl tal som skrift.
Vi välkomnar initiativ- och genomförandeförmåga och då kommer du i hög grad att kunna vara med att påverka utformningen av kliniken och verksamheten.
Du behöver ha datorkompetens och gärna antingen erfarenhet av, eller önskan om att lära dig ALMA journalsystem.
Vi tycker om mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenhet. Det viktiga är att du är rätt person. Referenser kommer att efterfrågas.
VI ERBJUDER
Tillsvidareanställning med provanställning 6 mån inledningsvis.
Tillträde enl ök
Tjänstgöringsgrad 100% eller enl ök.
Årlig kompetensutveckling.
Friskvårdsbidrag.
Välkommen med din ansökan till jon.ivarsson@optimaldental.se
För frågor kontakta Jon Ivarsson, 0708-770715. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: jon.ivarsson@optimaldental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optimal Dental i Malmö AB
(org.nr 559136-8443)
Djäknegatan 23 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Jobbnummer
9552465