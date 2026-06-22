Tandsköterska till Järna :-D
Distriktstandvården Sverige AB / Tandsköterskejobb / Södertälje Visa alla tandsköterskejobb i Södertälje
2026-06-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Distriktstandvården Sverige AB i Södertälje
, Salem
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Till vår familjära klinik i Järna söker vi nu dig som är utbildad tandsköterska och som har jobbat något år eller två.
KLINIKEN
På den här kliniken har vi nio behandlingsrum och vi som arbetar här är jag själv, Nathalie Kaya som är klinikchef och 7 tsk, 4 tdl, 3 hyg och 1 receptionist. Vi utför alla typer av behandlingar på kliniken som te x Midazolam, invisalign, endodonti, protetik, kirurgi och även implantatkirurgi. Klinikens arbetstider är måndag till fredag mellan kl 07:30-17:00. Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta teambaserat tillsammans med en tandläkare som vi just nu rekryterar.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av delegerat arbete såsom lägga bedövning, scanna och göra provisorier.
Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och värdesätter att du är nyfiken, vill utvecklas och är öppen för att ta ett utökat ansvar i din roll
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde oktober
Lön efter överenskommelse
VAD VI ERBJUDER
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag, friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 31 juli!
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle – med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
153 30 JÄRNA Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
9973901