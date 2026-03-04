Tandsköterska Sundsvall
2026-03-04
Information om arbetsplatsen
Vi är en gruppraktik bestående av två tandläkarteam, i dagsläget är vi totalt 11 personer.
En av tandsköterskorna ska gå i pension och vi är därför i behov av en ny tandsköterska. I teamet arbetar idag en tandläkare, två tandhygienister och tre tandsköterskor. Vi arbetar i ljusa, luftiga lokaler och mottagningen har 7 behandlingsrum. Vi behandlar både barn och vuxna inom alla odontologiska områden. Den fina och prestigelösa atmosfären på mottagningen och det goda samarbetet är något vi värdesätter.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av klinisk assistans och sterilarbete. Erfarenhet av receptionsarbete är meriterande.
Du är utbildad tandsköterska, gärna med några års yrkeserfarenhet. Du behärskar det svenska språket i såväl tal som skrift. Dina personliga egenskaper
Du är driven och har lätt för att samarbeta. Du är ödmjuk, noggrann och kan sätta patientens behov och önskemål i centrum. Du bidrar med en positiv anda till teamet och till vår utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Intervjuer sker löpande. Tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Bifoga personligt brev och CV med ansökan.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
