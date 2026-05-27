Lärare till Erkaboskolan
2026-05-27
Välkommen som lärare till Erkaboskolan
Vi på Erkaboskolan söker nu en engagerad lärare som vill vara med och göra skillnad för de barn och ungdomar som har det extra tufft att hantera sin tillvaro i skolan. Här på Erkabo ser vi varje skoldag som en möjlighet till att skapa förutsättningar för våra elever att inte bara klara av sin tid i skolan, utan att långsiktigt också klara av att möta livet. Hos oss får du som lärare en unik möjlighet att utmana din pedagogiska erfarenhet och kompetens genom att, tillsammans med dina kollegor i arbetslaget, hitta lösningar som kan hjälpa varje enskild elev.
Erkaboskolan är en resursskola med upptagningsområde inom hela Nässjö kommun. Skolans arbete är inriktad mot barn och ungdomar som är i behov av särskilt anpassat stöd för att lyckas med sin skolgång. Vi utgår från en helhetssyn med målsättning att forma lärmiljöer där vi kan möta eleven utifrån dennes livssituation, mående, förmågor, kunskapsnivå och bakgrund. Upplägget för elevens skolgång byggs upp i ett nära samarbete med både elev och vårdnadshavare. För att kunna möta elevens individuella behov utgår arbetet på skolan från en hög personaltäthet.
Medarbetarna på skolan har en bred kompetens och flera har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med speciella behov. Skolan har ett nära samarbete med Nässjö kommuns Elevhälsa där de olika professionerna, som exempelvis kurator, psykolog och specialpedagog, finns som stöd vid behov av råd och vägledning i det dagliga arbetet. Skolan har även ett eget elevhäsloteam.
Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag som lärare på Erkaboskolan är att, tillsammans med övriga pedagoger planera, ansvara för samt följa upp elevens skolgång utifrån individuellt anpassade mål. Du genomför lektionspass med enskild elev eller i mindre grupp. Du kommer också vara mentor för ett mindre antal elever vilket innebär att du har ett särskilt ansvar att samordna skolans arbete runt just dina elever. Det kan bl.a. innebära att du deltar i möten kring eleven med exempelvis socialtjänst, habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin samt med andra skolor i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare inom grundskola. Vi ser gärna att du har behörighet i svenska, matematik och/eller engelska, men du som har andra behörigheter är också välkommen att söka. Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Meriterande är kompetens kring bemötande av barn och ungdomar med NPF-diagnoser eller som på grund av andra försvårande omständigheter har svårt att fungera i ordinär lärmiljö. Du har ett gediget intresse av att få vara med och utveckla lärmiljöer som når fram till den elev som inte tidigare lyckats i sin skolgång. Du har en god social och empatisk förmåga då arbetet byggs kring en nära relation med varje enskild elev. Vi lägger naturligtvis stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Rektor
Daniel Skårstedt daniel.skarstedt@nassjo.se 0380-51 84 57 Jobbnummer
