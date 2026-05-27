Somarvikariat som Bemanningsassistent
2026-05-27
Vill du ha ett roligt och utvecklande sommarjobb? Är du en stjärna på service och problemlösning? Ser du enkelt helhet och omfamnar multitasking? Då kanske vi matchar varandra.
Rollen
Som bemanningsassistent är ditt grunduppdrag att tillsätta ersättare ute i de verksamheter där behov uppstår
Under sommaren arbetar du mest med de akuta vakanser som dyker upp på grund av oförutsedd frånvaro eller extra behov som uppstår ute i våra olika verksamheter
Dina arbetsverktyg kommer främst vara vårt tidsrapporteringssystem Portalen, olika Excel dokument och telefon
Vikariatet är schemalagt under perioden v. 25- v. 32, men vi önskar att du kan arbeta vissa arbetspass före det så du hinner få en vana innan ordinarie bemanningsassistenter påbörjar sin semesterperiod.
Det här är vi
På Bemanningsenheten arbetar ett gäng glada trevliga bemanningsassistenter som alltid försöker hitta lösningar på de utmaningar de ställs inför. Alla hjälps åt och skratt finns nära till hands alla dagar i veckan.
Bemanningsenheten har öppet alla dagar året runt vilket innebär att du kommer tjänstgöra även under helger.
Är det här du?
Vi vill att du:
Kan arbeta självständigt och ta beslut i stressade situationer
Brinner för att ge en god service och ett gott stöd till chefer/ansvariga i samband med hantering av vakanser
Har lätt för att samarbeta och göra dig förstådd på svenska över telefon
Har förmåga att ha ett perspektiv för helhetsyn, både för den specifika enheten och för förvaltningen
Gillar, och är bra på, problemlösning - vissa vakanser kan vara svårlösta och då är det av stor vikt att du har förmåga för att kunna hitta alternativa lösningar
Har goda IT-kunskaper
Har du någon form av eftergymnasial administrativ utbildning är det meriterande. Likaså om du har tidigare erfarenhet av vakanstillsättning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare påwww.heby.se och följ oss på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049), https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
744 88 HEBY Arbetsplats
Bemanningsenheten Kontakt
Therese Frank, enhetschef therese.frank@heby.se 0292-71956
9929858