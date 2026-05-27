Bibliotekschef till Örebro universitet
Örebro universitet / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-05-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro
, Karlskoga
, Hällefors
, Karlstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en bibliotekschef till universitetsbiblioteket.Publiceringsdatum2026-05-27Om företaget
Örebro universitet präglas av utveckling och strävar efter att vara ett attraktivt lärosäte där studenter och medarbetare känner engagemang, glädje och stolthet. Universitetets vision är att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling.
Universitetsbiblioteket beskrivs ofta som hjärtat på campus - en öppen, inkluderande och välbesökt studiemiljö som bidrar till lärande, forskning och möten över ämnesgränser. Bibliotekets verksamhet styrs av högskolelagen, bibliotekslagen samt universitetets vision, mål och arbetsordning.
Genom vårt arbete bidrar vi till utbildning av hög kvalitet och till fri och framgångsrik forskning. Universitetsbiblioteket står inför en stark utvecklingsperiod med stora möjligheter för dig som vill vara med och leda ett förändringsinriktat och samhällsviktigt uppdrag.
Bakgrund
Universitetsbiblioteket utgör en viktig nod för både studenter, lärare och forskare. Studenter och personal får stöd i informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande och bibliotekens lokaler är uppskattade studiemiljöer och utgör en viktig del av campuslivet.
Biblioteket ger stöd till forskare i hantering av publiceringsfrågor och bibliometriska analyser och är involverade i frågor rörande öppen vetenskap (open access). Uppdraget om öppen vetenskap är viktigt för universitetets forskning och tillsammans med kärnverksamhet och andra enheter inom det gemensamma verksamhetsstödet arbetar universitetsbiblioteket med frågor om tillgängliggörande och hantering av forskningsdata. Stödet till studenter, lärare och forskare ges både via direkta fysiska möten och via digitala möten. Genom avtal med Region Örebro län bedrivs verksamhet vid Campus USÖ (Universitetssjukhus Örebro) och vid Campus Grythyttan finns bl a samlingar rörande måltiden. Bibliotekets verksamhet påverkas i flera delar av användningen av AI och de kommande åren blir viktiga för att driva denna utveckling. Inköp och tillgängliggörandet av böcker, tidskrifter och databaser är en fortsatt central del av verksamheten.
Universitetsbiblioteket har cirka 30 medarbetare placerade på tre olika bibliotek som är organiserat i två enheter: Kundservice och medier samt Undervisning och forskningsstöd, med enhetschefer som leder det operativa arbetet.Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekschef ansvarar du för att leda och utveckla bibliotekets verksamhet och dess medarbetare utifrån universitetets uppdrag och vision. Du är direkt underställd universitetsdirektören och ingår i verksamhetsstödets ledningsgrupp.
Bibliotekets verksamhet är centralt för universitetets uppdrag och den snabba utvecklingen som skett inom området behöver fortsätta. Som chef ska du leda verksamheten med ett tydligt fokus på fortsatt utveckling.
Inom Örebro universitet är det nära till både verksamheter inom akademin och stödfunktioner, och som bibliotekschef vill du bidra till fortsatt goda samarbeten. Även de nationella nätverken är viktiga för den gemensamma utvecklingen av universitetsbibliotekens uppdrag. Utöver verksamhetsansvar har du även ansvar för personal och ekonomi.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från tidigare chefsuppdrag och du arbetar tillitsbaserat med ett förtroende för medarbetarnas kompetens för att driva verksamheten framåt.
Du har en akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande
Du har flerårig chefserfarenhet och du arbetar engagerat med ledarskapsfrågor. Det är meriterande med erfarenhet av ledningsfunktion inom ett universitets-/högskolebibliotek eller motsvarande
Du har kunskap om bibliotekets verksamhetsområden och vi ser gärna att du är insatt i forskningens villkor
Du har erfarenhet av att driva förändringsarbete i strategiska frågor i en komplex verksamhet
Du behärskar svenska och engelska mycket väl i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Du har ett gediget intresse för och visar engagemang i frågor rörande chef och medarbetarskap. Du är utvecklings- och lösningsfokuserad och drivs av att ge bästa möjliga stöd till studenter, lärare och forskare. Den snabba förändring som sker i sektorn motiverar dig i ditt ledarskap. Du uppskattar samarbeten och tar gärna initiativ till arbete över organisatoriska gränser. Du söker dialog med uppdragsgivare för att säkerställa att bibliotekets verksamhet stämmer överens med de behov som finns. Kommunikation, dialog och feedback är viktiga verktyg i ditt tillitsbaserade ledarskap för att få medarbetarna att utvecklas, ta ansvar och känna arbetsglädje.
Information
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Vill du vara med i Örebro universitets uppdrag för en kunskapsbaserad samhällsutveckling? Välkommen att skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök" på vår webbplats.
En komplett ansökan ska innehålla följande dokument:
Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
I denna rekrytering samarbetar vi med Human Capital. Om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan eller har frågor är du välkommen att kontakta seniorkonsult Caroline Kock, 0705-110390, caroline.kock@humancapital.se
.
Sista ansökningsdag är den 10 juni 2026.
Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiverar vi ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ORU 2.1.1-03139/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924), https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Fakultetsgatan 1 (visa karta
)
701 82 ÖREBRO Kontakt
Seniorkonsult Human Capital
Caroline Kock caroline.kock@humancapital.se +46705110390 Jobbnummer
9929864