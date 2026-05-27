Specialpedagog till introduktionsprogammen
2026-05-27
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog inom introduktionsprogrammet arbetar du främst inom verksamhetens individuella alternativ. Arbetet innebär att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom ett förebyggande, främjande och åtgärdande arbete. Du ingår i elevhälsoteam och samverkar nära skolledning, lärare, studie- och yrkesvägledare samt övrig elevhälsopersonal.
I uppdraget ingår bland annat att:
genomföra pedagogiska kartläggningar och analyser
identifiera och undanröja hinder i lärmiljön
handleda och stödja personal i specialpedagogiska frågor
bidra till utvecklingen av tillgängliga och inkluderande lärmiljöer
medverka vid upprättande, genomförande och uppföljning av stödinsatser
samverka med vårdnadshavare och externa aktörer
Vi söker dig
Vi söker dig som har specialpedagogexamen samt erfarenhet av arbete inom skola. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom gymnasieskolans introduktionsprogram och av elever med komplex skolbakgrund.
Du har god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt lätt för att skapa goda relationer och samarbeta med andra. Vi värdesätter att du är flexibel, lösningsfokuserad och har ett professionellt bemötande.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Strax öster om Lunds centrum ligger Gymnasieskolan Vipan, Lunds enda kommunala yrkesskola.
Gymnasieskolan Vipan är ett yrkesgymnasium med c:a 1 300 elever fördelade på barn- och fritidsprogrammet, bygg-och anläggningsprogrammet, försäljning och serviceprogrammet, hotell- och turismprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, lärlingsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet. Här finns även introduktionsprogrammen samt anpassad gymnasieskola. Vipan präglas av god stämning och stort engagemang både hos elever och personal.
Läs mer om gymnasieskolan Vipan på vår hemsida: www.lund.se/vipan
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Sofia Levau sofia.levau@lund.se 046-3598420
9929859