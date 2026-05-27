Tandsköterska Folktandvården Hede och Sveg
Välkommen till Folktandvården Härjedalen, här finns tre allmäntandvårdskliniker; i Hede Sveg och Funäsdalen. Vi söker nu förstärkning av en tandsköterska till klinikerna i Hede och Sveg. Vi ser gärna att du är öppen för att jobba på båda klinikerna utifrån vad som passar dig och verksamhetens behov. Vi hittar lösningar tillsammans.
Härjedalen välkomnar dig, inte bara med en storslagen natur och vackra vyer, utan också till ett liv i lugnare tempo, där möjligheterna till omväxling i arbete och fritid är stora. För den som så önskar kommer det inte vara några problem att fylla din fritid, olika friluftsaktiviteter finns i mängder, och i byarna är det lokala föreningslivet ofta starkt närvarande med diverse föreningar och aktiviteter. Här är det mesta personligt, behagligt småskaligt och präglat av livskvalitet. Vi tar din utveckling på allvar och vill få ditt livspussel att fungera!
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-05-27

Arbetsuppgifter
På Folktandvården Härjedalen kommer du ha varierande arbetsdagar, och ha möjlighet att använda din fulla kompetens inom yrket. Som tandsköterska arbetar du med barn, ungdomar och vuxna. Du kommer att arbeta med alla förekommande tandsköterskeuppgifter vid en allmäntandvårdsklinik, såsom assistans, sterilarbete, eget patientarbete samt administrativa arbetsuppgifter. Medarbetarna är vana vid delegerat arbete, så erfarenhet av det arbetssättet är meriterande.
Arbetet kräver att du är självständig och flexibel, samtidigt som du ska ha ett gott samarbete med resten av teamet. Andra egenskaper vi värdesätter är att du är ansvarstagande, strukturerad och öppensinnad.Kvalifikationer
Tandsköterskeexamen alt pågående utbildning till tandsköterska
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 1 C325888".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://regionjh.se/jobb-utbildning--forskning/jobba-hos-oss
Kyrkgatan 12 (visa karta
)
831 83 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård Kontakt
Tandsköterska, fackligt ombud Vision
Maritha Söderström marita.soderstrom@regionjh.se Jobbnummer
9929869