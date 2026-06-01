Tandsköterska sökes till Visdomstanden på Södermalm
2026-06-01
Vill du arbeta på en mindre och personlig tandvårsmottagning där patienterna är välkända och arbetsglädjen står i fokus?
Visdomstanden är en etablerad tandvårsmottagning på Södermalm som erbjuder allmäntandvård. Vi har funnits i många år och har en trogen patientkrets som uppskattar vårt personliga bemötande och vår höga kvalitet.
Eftersom vi är en liten mottagning värdesätter vi samarbete, flexibilitet och en positiv arbetsmiljö där vi hjälper varandra och har roligt tillsammans. Vårt mål är att fortsätta erbjuda våra patienter trygg och kvalitativ tandvård med ett varmt omhändertagande under många år framöver.

Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss blir du en viktig del av teamet. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Assistans vid patienbehandlingar
Steril- och hygienarbete
Patientadministration och journalskrivning
Tidsbokning och patientkontakt
Övriga arbetsuppgifter som bidrar till mottagningens dagliga verksamhet
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är serviceinriktad och har ett gott bemötande
Är engagerad, ansvarstagande och nogrann
Tycker om att arbeta nära både patienter och kollegor
Har intresse och nyfikenhet för tandvård och människor
Tidigare erfarenhet är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En trygg och trivsam arbetsplats
Nära samarbete i ett litet team
Trevliga patienter och god stämning
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
Anställningsvilkor
Omfattning: 30-40 h i veckan
Anställningsform: tillsvidare med 6 månaders provanställning
Tillträde: Augusti eller enligt överenskommelse
Arbetsplats: Södermalm (Slussen), Stockholm
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: info@visdomstanden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Visdomstanden AB
(org.nr 556549-1387)
Götgatan 21 (visa karta
)
116 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Visdomstanden AB Kontakt
Julijana Stanojevic info@visdomstanden.se 086428924 Jobbnummer
9940463