Projektchef - anläggning
2026-06-01
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Ånge
, Sollefteå
, Timrå
, Sundsvall
Svevia har en stadig utvecklingsresa och under innevarande strategiperiod satsar vi på tillväxt genom större infrastrukturprojekt.
Är du nyfiken på Svevia som din nästa arbetsgivare? Nu finns det en öppning för ett spännande uppdrag som Projektchef med inriktning mot väg- och anläggningsprojekt inom region nord.
Vill du dela väg med oss?
Rollen som projektchef
Vi söker en projektchef som vill utveckla en stark projektchefsgrupp som med självförtroende tar sig an större infrastrukturprojekt inom främst väg, järnväg och energisektorn. Vill du leda arbetet och bygga ditt team med stöd av en erfaren och stark organisation i ryggen? Drivs du av att göra bra affärer och skapa säkra och hållbara team? Är svaret ja så vill vi gärna få chansen att berätta mer om vad Svevia har att erbjuda!
Så kommer din vardag att se ut:
planera, leda och genomföra projekt utifrån Svevias mål och värderingar
ansvara för projektens budget och ekonomi samt att prognosrutiner följs
ansvara för kontraktsfrågor gentemot kund
vara delaktig i anbudskeden och bedömningen och hantering av risker och möjligheter
aktivt bidra i arbetschefsområdets ledningsgrupp
I denna roll kommer du rapportera till arbetschef.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av att leda anläggnings‐ eller infrastrukturprojekt och känner dig trygg i att driva komplexa uppdrag tillsammans med andra. Din bakgrund kan se olika ut – det viktigaste för oss är att du har ett engagerande ledarskap och förmåga att skapa struktur och framdrift i projekten.
Erfarenhet som är värdefull för rollen:
att leda väg‐ eller anläggningsprojekt
arbete i större projekt
kunskap om AMA/MER samt AB04/ABT06
att bygga och utveckla team
kunddialoger, kalkyl eller anbud
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
samverkansprojekt
bro‐ eller betongkonstruktioner
Som person uppskattar du samarbete och skapar engagemang runt dig. Du är affärsdriven, men förstår att goda resultat bygger på välfungerande relationer – både internt och externt. Du kommunicerar tydligt, tar ansvar och bidrar till en trygg och inkluderande arbetsmiljö.
Vi ser det som naturligt att du har god datorvana, kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt innehar B‐körkort.
Din bostadsort är mindre viktig – i den här rollen arbetar du inom Västernorrland och Jämtland. Rollen kräver mobilitet inom geografin och resor förekommer i tjänsten.
En del av något större
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus, vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat.
Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start efter överenskommelse. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev. Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Vi ser fram emot att få in din ansökan och vi arbetar med löpande urval och därför kan vi stänga processen så fort vi känner att vi har hittat rätt person.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att kontakta Arbetschef, Robert Näsén via mail: robert.nasen@svevia.se
Har du frågor om processen är du välkommen att kontakt Alma Henriksson, TA Business partner, alma.henriksson@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7816149-2029340". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
https://jobb.svevia.se
Splintvägen 3 (visa karta
)
831 72 ÖSTERSUND
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svevia
9940438