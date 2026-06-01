Enhetschef till enhet sporthallar
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01
Är du en modig och trygg ledare som gillar att tänka nytt och arbeta med att driva utveckling genom stor delaktighet av medarbetarna? Har du förmåga att skapa förtroendefulla relationer och goda samarbeten? Sök då jobbet som enhetschef för Sporthallsenheten!
Avdelning Anläggning är mitt i en organisationsförändring för att möta framtidens behov och ökande expansionstakt, då flera nya anläggningar byggs för våra besökare. Avdelningen leds av en avdelningschef och tre verksamhetschefer: Planer, isar och sporthallar, Bad och friskvård samt Verksamhetsstöd. I nuläget arbetar totalt 14 enhetschefer och ca 300 medarbetare på avdelningen.
Vi söker nu en enhetschef som vill ta ansvar för att leda det operativa arbetet för en av sporthallsenheterna. Enheten består idag av 6 bemannade sporthallar som är utspridda över hela staden. Besökarna är främst skolelever med lärare och föreningar som utövar olika typer av ledarledda aktiviteter. I rollen blir du chef för cirka 20 medarbetare som du leder med hjälp av en teamledare. Målet är att tillhandahålla välfungerande anläggningar som bidrar till en ökad folkhälsa och ett rikt föreningsliv genom moderna och effektiva arbetssätt som möter dagens och framtidens behov.
Uppdraget innebär att utifrån ett helhetsperspektiv leda, utveckla, och ansvara för enheten när det gäller verksamhet, ekonomi och personal. Att alltid ha besökaren i fokus, säkerställa myndighetskrav samt arbeta med intern och extern samverkan är några av de viktigaste ansvarsområden som enhetschef. Du har förmåga att tänka nytt och du leder och utvecklar du verksamheten och medarbetarna så att servicekvaliteten håller den höga nivå som vi alltid eftersträvar. Du bidrar till struktur och tydlighet genom att omsätta och tydliggöra mål och prioriteringar för den operativa driften. Då avdelningen är mitt i en omorganisation kommer en stor del av arbetet initialt fokusera på organisationsutveckling, förändringsledning och att övergripande arbeta med att organisera enheten på ett sätt som bidrar till helheten och måluppfyllelse.
Tillsammans med din verksamhetschef och chefskollegor bidrar du till den övergripande styrningen och verksamhetsutvecklingen för hela verksamhetsområdet.
Arbetet är förlagt dagtid måndag till fredag, visst kvälls- och helgarbete förekommer vid behov samt då du som chef har beredskap ca var 10:e vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet och utbildningar från arbetsgivare kopplat till chefsrollen som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska ha ledarerfarenhet från en drifts-, leverans- och serviceorganisation samt kunskaper inom ekonomi och arbetsmiljö. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete inom någon eller flera delar av område planer, is- och sporthallar, samt ledarerfarenhet från en politiskt styrd organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser. För att lyckas i rollen som enhetschef hos oss är du prestigelös och trygg i din ledarroll, vilket gör dig till en förebild och ett stabilt stöd för ditt team. Du driver din enhet framåt genom initiativ till förbättringar och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet. Som ledare är du handlingskraftig, tar dig an utmaningar, löser problem och fattar beslut som leder framåt. Du är professionell och kan navigera utifrån Göteborgs stads förhållningssätt.
Med ett helhetsperspektiv visar du intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du har förmåga att sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang, inspirerar, motiverar och engagerar dina medarbetare och din omgivning.
Din goda samarbetsförmåga visar sig genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du kan samtidigt agera på egen hand utifrån vad situationer kräver med modet att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag, utan att vara beroende av andra.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. I stället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi göteborgarna friskare! Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar och möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Eftersom tjänsten innebär regelbunden kontakt med barn och ungdomar kommer rekryterande chef begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om du skulle bli aktuell för en anställning. Utdraget får inte vara äldre än ett år när det uppvisas. Via följande länk kan du beställa utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanstertillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: goteborg.se/Ioff Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Verksamhetschef
Maria Rafstedt maria.rafstedt@ioff.goteborg.se 031-3682279
