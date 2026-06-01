Samordnare försäkringsmedicin
Region Kalmar län / Organisationsutvecklarjobb / Kalmar Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kalmar
2026-06-01
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla och stärka sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i Region Kalmar län? Nu söker vi dig som vill arbeta strategiskt och operativt med fokus på kvalitet, samverkan och kompetensutveckling inom försäkringsmedicin.
I rollen som samordnare inom försäkringsmedicin är du ett sakkunnigt stöd till sjukskrivande verksamheter inom Region Kalmar län. Arbetet innebär nära samverkan med verksamheter och professioner där du bidrar till utveckling, förbättringsarbete och kunskapsspridning inom området.
Du kommer bland annat att vara stöd till verksamheter genom dialogmöten utifrån olika frågeställningar inom sjukskrivning och rehabilitering, samt som en del i Beställarsektionens uppdrag.
Du kommer att ingå i Beställarsektionen som är en del av Regionstab Samordning hälso- och sjukvård.
Arbetstiderna är dagtid måndag-fredag.
Om dig
Du som söker har en adekvat utbildning med vård- eller beteendevetenskaplig inriktning på högskolenivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hälso-och sjukvård. Kanske har du en en bakgrund som rehabkoordinator eller i liknande funktion med erfarenhet inom försäkringsmedicin. Du är en person som är trygg i att arbeta både strategiskt och operativt och har lätt för att skapa goda samarbeten. Du har en god administrativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Rollen kräver att du är självgående, strukturerad och att du har lätt att se en helhet i uppdraget.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat hos eller samverkat med berörda myndigheter .
Då resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav
Din framtida arbetsplats
Vår enhet är en del av Regionstaben som består av 150 medarbetare med kompetens inom bland annat ekonomi, juridik, HR, kommunikation, planering, samordning, hållbarhet, säkerhet, smittskydd och vårdhygien. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra tillvaron för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer och förvaltningar.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Strömgatan 13 (visa karta
)
392 32 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionstab Kontakt
Beställarchef
Marie Jörgensen marie.jorgensen@regionkalmar.se 010-3583055 Jobbnummer
9940462