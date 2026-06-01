Enhetschef friskvård
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Är du en inspirerande ledare med erfarenhet av att bygga starka team? Brinner du för friskvård, föreningsliv och att leda team mot gemensamma mål? Då kan du vara den vi söker! Då vi expanderar söker vi nu två enhetschefer som med mod och framåtanda vill vara med och utveckla och bidra till levande och välbesökta idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Som enhetschef får du en nyckelroll i att leda, planera, utveckla och ansvara för den dagliga driften av din enhet. Du kommer att ha det fullständiga ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Ditt uppdrag är att säkerställa hög servicekvalitet, möta myndighetskrav och bidra till en ökad folkhälsa. Du kommer att:
Styra, utveckla och säkra arbetet utifrån ett kund- och helhetsperspektiv.
Leda och utveckla dina medarbetare genom ett närvarande ledarskap och tydlig kommunikation.
Omsätta, bryta ner och tydliggöra mål, riktlinjer och prioriteringar.
Arbeta aktivt med intern och extern samverkan för att skapa mervärde.
Ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp och bidra till avdelningens övergripande styrning och verksamhetsutveckling.
Angered Arena är en multiarena som erbjuder simhall, gym, gruppträning, samt is- och sporthall. Som enhetschef för friskvårdsverksamheten på Angered Arena ansvarar du för gym och reception. På arenan arbetar du nära tillsammans med två chefskollegor som ansvarar för område bad respektive område is- och sporthall. Tillsammans med medarbetarna driver ni utvecklingen av arenan som också är en viktig verksamhet i området. Till ansvaret hör också Bergum fritidslantgård. Vi håller på med en omorganisation för att möta framtida utvecklig och expansion inom idrott & förening. Det innebär att uppdraget kan komma att förändras.
Friskvård sydväst är en enhet som startar 1 oktober och som kommer bestå av redan befintliga gym- och friskvårdsanläggningar på Ruddalen, Skatås och Slottskogsvallen. På anläggningen i Skatås ingår ansvar för kallbassänger. Enheten kommer bestå av ca 17 idrottsarbetare, en teamledare och en samordnare. Tillsammans med medarbetarna jobbar ni aktivt med att nå prioriterade målgrupper och att göra Göteborg friskare. Du kommer ha ett nära samarbete med chefskollegor inom avdelningen. Du kommer också att tillsammans med din samordnare ansvara för att driva utvecklingen inom fokusområde gym.
Arbetet är förlagt dagtid, måndag till fredag, men visst kvälls- och helgarbete förekommer vid behov, samt beredskap cirka var 10:e vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet och utbildningar från arbetsgivare kopplat till chefsrollen som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska ha ledarerfarenhet och kunskaper inom ekonomi, arbetsmiljö, organisation och ledarskap. Det är meriterande om du har chefserfarenhet där du haft verksamhets-, budget- och personalansvar från en drifts-, leverans- och serviceorganisation. Det är också meriterande om du har erfarenhet inom området bad, samt ledarerfarenhet från en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av lantgård och djurhållning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser. För att lyckas i rollen som enhetschef hos oss är du prestigelös och trygg i din ledarroll, vilket gör dig till en förebild och ett stabilt stöd för ditt team. Du driver din enhet framåt genom initiativ till förbättringar och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet. Som ledare är du handlingskraftig, tar dig an utmaningar, löser problem och fattar beslut som leder framåt. Du är professionell och kan navigera utifrån Göteborgs stads förhållningssätt.
Med ett helhetsperspektiv visar du intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du har förmåga att sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang, inspirerar, motiverar och engagerar dina medarbetare och din omgivning.
Din goda samarbetsförmåga visar sig genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du kan samtidigt agera på egen hand utifrån vad situationer kräver med modet att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag, utan att vara beroende av andra.
Välkommen med din ansökan! Anställningsvillkor
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. I stället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi göteborgarna friskare! Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar och möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Eftersom tjänsten innebär regelbunden kontakt med barn och ungdomar kommer rekryterande chef begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om du skulle bli aktuell för en anställning. Utdraget får inte vara äldre än ett år när det uppvisas. Via följande länk kan du beställa utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanstertillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: goteborg.se/Ioff Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Idrotts- och föreningsförvaltningen Kontakt
Glenn Gustavsson, Kommunal glenn.gustavsson@ioff.goteborg.se 0707-610186
