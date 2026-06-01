Affärsenhetschef till Actemium Kraft & Automation, Örebro
2026-06-01
Vill du leda en verksamhet där affär, teknik och människor hänger tätt ihop, där du även får arbeta nära både affären och människorna och skapa långsiktig utveckling?
Hos Actemium i Örebro får du den möjligheten.
Här blir du affärsenhetschef i en verksamhet som arbetar nära samhällsviktig infrastruktur inom kraft och automation, där fokus ligger på bland annat högspänning, mellanspänning och reservkraft. Samtidigt handlar uppdraget i grunden om något annat, att skapa riktning, få med sig människor och utveckla en redan välfungerande enhet vidare.
"Det här är en roll där du verkligen behöver trivas i bredden. Du är nära affären, projekten och människorna och det är i det samspelet det händer."
– Martin Dahlström, Perimeter Director Sweden Industry Mid
En roll med helhetsansvar
Som affärsenhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, driva och utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare.
Du har ett brett ansvar som spänner över ledning, ekonomi, kommersiella frågor och medarbetare. Du ansvarar för resultat, budget och uppföljning, men också för att sätta struktur, skapa riktning och säkerställa att verksamheten drivs enligt gemensamma arbetssätt och krav. Rollen innebär en hög grad av autonomi, där du som affärsenhetschef har mandat att fatta beslut och driva verksamheten utifrån din SSP, Shared Strategic Plan eller affärsplan på svenska, som bygger på lokala förutsättningar. Samtidigt behöver du skapa en tydlig överblick och riktning framåt, där du identifierar nya affärsmöjligheter, tar initiativ till vilka projekt som ska offereras och säkerställer att verksamheten utvecklas på ett hållbart sätt över tid.
Du följer projekten hela vägen, från planering till genomförande och vidare till uppföljning. En viktig del är att se till att de levereras med rätt teknisk kvalitet, inom givna tidsramar och med kontroll på både ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
I rollen ingår också ett nära samspel med andra delar av koncernen, där du bidrar till gemensamma arbetssätt och en tydlig struktur, samtidigt som du driver din egen enhet framåt.
Ledarskapet – där du gör skillnad
En stor del av rollen handlar om att leda människor.
Du har personalansvar för enheten och ansvarar för att rätt kompetens finns på plats, både idag och framåt. Du skapar förutsättningar för utveckling, fångar upp utbildningsbehov och ser till att teamet växer i takt med affären.
Men framför allt handlar det om hur du leder i vardagen.
Du driver arbetet framåt tillsammans med andra. Du bygger förtroende över tid, är närvarande i det som händer och skapar engagemang i gruppen. Det handlar också om att bygga en kultur där tillit är central och där du ger mandat vidare, skapar ansvarstagande och får människor att växa i sina roller.
"Vi tror på ett ledarskap som växer fram. Du behöver inte komma in och förändra allt, utan förstå vad som fungerar och bygga vidare på det - och i det bygga den tillit som gör att människor tar ansvar och utvecklas."
– Martin Dahlström
Verksamheten du kliver in i
I Örebro arbetar Actemium med tekniknära projekt inom kraft och automation. Det är en verksamhet där projekten ofta är komplexa och där kraven är höga, både från kunder och från samhället i stort.
För dig som enhetschef innebär det att du behöver förstå helheten, hur projekten hänger ihop, vad som driver kvalitet och lönsamhet och vad som krävs för att leverera ett bra resultat tillsammans med teamet.
"Tekniken är en viktig del, men det handlar inte om att kunna allt. Det viktiga är att du förstår sammanhanget och kan ta rätt beslut tillsammans med ditt team."
– Martin Dahlström

Publiceringsdatum2026-06-01
Vi tror att du har en teknisk bakgrund och erfarenhet från en verksamhet där projekt, affär och leverans hänger ihop, gärna inom el, kraft eller närliggande område.
Du har:
erfarenhet av personalansvar
vana att arbeta med budget, prognoser och uppföljning
god förståelse för projektekonomi
erfarenhet av att samordna olika intressenter i projekt
Som person är du
Du är en trygg och ansvarstagande ledare som trivs i en roll där du får ta ett helhetsansvar.
Du:
driver arbetet framåt utan att forcera
har en analytisk och strukturerad sida
är tydlig i din kommunikation och bra på att skapa relationer
får med dig människor och bygger engagemang i gruppen
En del av VINCI Energies
Actemium är en del av VINCI Energies, en global koncern där det lokala entreprenörskapet kombineras med gemensamma strukturer och stöd.
Det innebär att du driver din verksamhet nära affären, samtidigt som du har tillgång till funktioner inom exempelvis HR, ekonomi och kalkyl. Här är autonomin tydlig i hur verksamheten drivs och varje enhet har möjlighet att fatta egna beslut samt anpassa verksamheten utifrån sin verklighet.
"Du står inte ensam i rollen. Det finns en struktur i ryggen, men också ett stort utrymme att påverka och utveckla lokalt."
– Martin Dahlström
Ansökan och information
I denna rekrytering har Actemium valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Befattningen kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag då urval sker löpande. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult,
Axel Johansson
0733-832885Axel.johansson@axoconsulting.se
Då verksamheten delvis berör samhällsviktig infrastruktur kan tjänsten komma att omfattas av säkerhetsprövning. En godkänd prövning är i sådant fall en förutsättning för anställning.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
