Avdelningschef till Gata-/park i Tibro kommun
Tibro kommun / Chefsjobb / Tibro Visa alla chefsjobb i Tibro
2026-06-01
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tibro kommun i Tibro
, Skövde
eller i hela Sverige
Tibro kommun söker nu en engagerad och framåtblickande avdelningschef till Gata/Park. Tjänsten är placerad inom Samhällsbyggnadsförvaltningen – en av kommunens fem förvaltningar – där vi tillsammans arbetar för att utveckla och forma framtidens Tibro!
Gata/Park ansvarar för en stor del av kommunens drift-, underhålls- och anläggningsarbeten i egen regi. Verksamheten omfattar bland annat gator, parker och grönområden samt viktiga delar av kommunens tekniska infrastruktur. Samhällsbyggnadsförvaltningen består även av avdelningarna Plan och bygg, Fastighet, VA/drift och Måltid.
Tibro kommun befinner sig i en spännande och expansiv fas med flera pågående utvecklingsprojekt och framtidssatsningar. Därför söker vi dig som vill vara med och vidareutveckla verksamheten, skapa hållbara arbetssätt och driva utveckling tillsammans med dina medarbetare.
Känner du igen dig i detta? Då kan det här vara tjänsten för dig – Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Som avdelningschef för Gata/Park har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och personal. Du ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till förvaltningschefen. I ditt uppdrag har du centralt stöd av HR-konsult och ekonom.
Du leder och utvecklar verksamheten inom områden som planering och nyanläggning av gator, ledningar och fjärrvärmekulvert samt underhåll av gator, parker och grönområden. Ansvaret omfattar även VA-ledningar, fjärrvärme, beläggningsarbeten och förvaltning av kommunens skogar.
Som avdelningschef leder du en avdelning med cirka 15 medarbetare och säsongsanställda, där bland annat arbetsledare och projekteringsingenjör ingår. Rollen innebär både operativt och strategiskt ansvar med fokus på att utveckla verksamheten, skapa effektiva arbetssätt och möta framtida behov och förändringar.
Du ansvarar även för avdelningens ekonomi, inklusive budget, uppföljning, inköp och fakturahantering. Upphandling av varor och tjänster samt rollen som beställare gentemot entreprenörer ingår också i tjänsten.
Vidare ansvarar du för avdelningens fordon, maskiner, förråd och verkstad och beredskapstjänstgöring förekommer inom verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och/eller erfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig och lämplig för tjänsten.
Meriterande
• Dokumenterad erfarenhet av ledarskap med ansvar för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och personal.
• Flera års erfarenhet inom området samt erfarenhet av entreprenadarbete.
• Erfarenhet av upphandling.
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och utvecklingsorienterad ledare som trivs med att driva förbättringsarbete och skapa engagemang i verksamheten. Du har ett tillitsbaserat och coachande ledarskap där du skapar delaktighet, tydlighet och goda samarbeten.
Som person är du lyhörd, prestigelös och kommunikativ. Du har förmåga att se helhet samtidigt som du skapar struktur och framdrift i det dagliga arbetet. Vi tror också att du motiveras av att utveckla både verksamhet och människor samt av att bidra till långsiktigt hållbara lösningar för kommunen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Inför anställning behöver dokumentation som styrker att du får arbeta på svensk arbetsmarknad uppvisas. Exempelvis intyg om medborgarskap i Sverige/EU/EES (exempelvis pass), intyg om uppehållstillstånd eller intyg om arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligen men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/tibro
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329268". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tibro Kommun
(org.nr 212000-1660), http://www.tibro.se
543 80 TIBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnad, Tibro kommun Kontakt
Samhällsbyggnadschef
Kim Olsson kim.olsson@tibro.se 0504-18103 Jobbnummer
9940443