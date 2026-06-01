Vill du vara Biståndshandläggare? - Välkommen med din ansökan!
Uppvidinge kommun, IFO / Administratörsjobb / Uppvidinge Visa alla administratörsjobb i Uppvidinge
2026-06-01
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, IFO i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Avdelning Individ- och familjeomsorg och LSS är en del av Välfärds- och omsorgsförvaltningen i Uppvidinge kommun och består av fyra enheter med vår sin enhetschef. Det finns även två förste socialsekreterare som ger ärendenära stöd och ledning. Vi arbetar både med myndighetsutövning enligt lagstiftning så som SoL, LSS, LVU och LVM och med verkställighet av insatser enligt Socialtjänstlagen och LSS.
Vi vill göra det sociala arbetet till ett fält där människor med kompetens, ambition och hjärta kan utvecklas och skapa en stabil grund för det sociala arbetet som ständigt förändras. Vi lägger stor fokus för att skapa stabilitet, främja kreativitet och mod samt vill ge varje medarbetare möjlighet att kunna växa och utvecklas både personligen och i sin yrkesroll till att bli den bästa versionen av sig själv.
Vi erbjuder en arbetsplats där vi stöttar varandra och arbetar utifrån helhetsperspektiv. Du får nära ledarskap, ärendenära stöd och teamarbete över enhetsgränser. Vi jobbar med utvecklande medarbetarskap, Försvarshögskolans modell, för att skapa effektiva arbetsteam med gemensamt ansvarstagande för dem vi är till för, motivation i arbete och medarbetares personliga utveckling.
Utvecklingen och omställningen kopplat till nya socialtjänstlagen där förebyggande insatser, flexibilitet och samverkan är centrala, ställer oss inför spännande utmaningar och kräver mod och kreativitet. Vi satsar särskilt på att utveckla förebyggande arbete och mötesplatser för äldre och att skapa nya flöde och arbetssätt över gränserna tillsammans med hemtjänst, hemsjukvård och rehab. Vi söker nya lösningar i ordinärt boende för att skapa bra förutsättningarna för våra äldre och underlätta för flera att kunna bo hemma längre och där färre behöver särskilt boende.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Då två medarbetare går över till andra arbetsuppgifter inom verksamheten söker vi nya och engagerade medarbetare till vårt team inom all myndighetsutövning inom äldreomsorg. Tjänsten tillhör enheten Vuxen och LSS inom Individ- och familjeomsorg och LSS.
Som medarbetare inom biståndshandläggning tillhör du enheten Vuxen och LSS och arbetsgruppen med tre biståndshandläggare för äldreomsorg och två biståndshandläggare för LSS och socialpsykiatrin. I enheten arbetar även socialsekreterare med ansvar för ekonomiskt bistånd, skadligt bruk och våld i nära, sju boendestödjare och en budget- och skuldgivare. Detta skapar en bra dynamik i enheten med flera roller, kompetenser, erfarenheter och styrkor. Vi jobbar nära varandra och tar vara på varandras kompetens och erfarenhet.
Tjänsten innebär myndighetsutövning med målgruppen äldre och du ansvarar för utredning, bedömning, beslut och uppföljning av insatserna. Arbetet innebär en nära dialog med de vi är till för och deras anhöriga samt en stödjande funktion för de personer som söker insatser och deras närstående.
Du arbetar både självständigt och i team i nära samverkan med kollegor inom andra delar av IFO samt inom avdelningen för vård och omsorg. Arbetet kräver därför att du har en god förmåga att skapa kontakter och samarbeta med kollegor och andra professioner, internt och externt. Vi arbetar utifrån arbetssättet, Individens behov i centrum (IBIC) och i verksamhetssystemet Lifecare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom socionomprogrammet, eller annan utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig. Du behöver vara väl insatt i aktuell lagstiftning och ha förmåga att kunna arbeta med komplexa frågeställningar. För tjänsten krävs att du behärskar det svenska språket väl och har förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som är engagerad och brinner för det sociala arbetet och som vill dela med dig av din kompetens och erfarenhet. Du är nyfiken och inte rädd för utmaningar. Du är prestigelös, snabblärd och trygg i dig själv samt har en god förmåga att prioritera. Arbete kräver att du är stresstålig och uthållig samt flexibel och ser till att det som behöver göras blir gjort. Din styrka är att du ser hellre möjligheter än svårigheter och tycker om utmaningar i att hitta konstruktiva lösningar på komplexa problem. Du har lätt för samverkan både internt och externt och är ödmjuk och lyhörd inför andras uppfattningar. Ett gott bemötande i klientkontakter är en självklarhet för dig.
Erfarenhet ses som meriterande och vi lägger mycket stor vikt vid personliga förutsättningar och lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge Kommun
(org.nr 212000-0605)
Storgatan 29 (visa karta
)
364 42 LENHOVDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppvidinge kommun, IFO Kontakt
Enhetschef Vuxen och LSS
Magdalena Nowakowska 0474 - 472 74 Jobbnummer
9940459