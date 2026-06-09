Tandsköterska/receptionist Triangeln Malmö
Oris Dental Sverige AB / Tandsköterskejobb / Malmö Visa alla tandsköterskejobb i Malmö
2026-06-09
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Är du en ansvarsfull och driven tandsköterska med känsla för service, administration och struktur? Vill du arbeta i en miljö där ditt arbete gör skillnad, och där kompetensutveckling och kunskapsdelning är en del av vardagen? Tycker du om att vara spindeln i nätet, och hålla koll på allt som rör kliniken och det administrativa arbetet?
Då kan du vara den vi söker!
Vad vi kan erbjuda dig:
Ett härligt team med erfarna kolleger, som samarbetar för att leverera högsta möjliga kvalitet på tandvård och som tillsammans skapar en trygg miljö för våra patienter.
Ett arbete där egen initiativförmåga uppmuntras och värderas, och där goda möjligheter finns att utveckla dina yrkeskunskaper genom vår egen akademi – Oris Academy.
Tillgång till modern teknik och utrustning på en fräsch klinik i hjärtat av Malmö, med närhet till både buss och tåg.
Tjänsten är en heltidstjänst med möjlighet till deltid med arbetstider som främjar en god balans mellan arbete och fritid, merparten av arbetstiden kommer att vara förlagd i receptionen.
Lön enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som receptionist och tandsköterska på vår klinik kommer du att:
Ansvara för det administrativa arbetet i receptionen – hantera tidböcker och mejl, svara i telefon och vara ansiktet utåt när patienterna kommer till oss.
Bidra till att upprätthålla en lugn, trygg och välkomnande atmosfär på kliniken.
Vid behov assistera erfarna tandläkare vid olika behandlingar, allt från undersökningar till implantatoperationer.
Ha egen patientkontakt i samband med exempelvis tandstensborttagning och röntgen.
Kvalifikationer och egenskaper:
Tandsköterskeutbildning med erfarenhet av arbete på klinik.
Förmåga att arbeta självständigt och kunna organisera dagens arbete på ett effektivt sätt.
Intresse och fallenhet för administration, service och struktur.
Ansvarsfull inställning till både patientvård och kollegialt samarbete.
Stark motivations- och drivkraft att kontinuerligt lära och bidra till att förbättra arbetet och flödena på kliniken.
Så ansöker du:
Är du den ansvarsfulla, självständiga och drivna tandsköterska vi söker?
Skicka in ditt CV och personliga brev, där du berättar om dig själv och hur du kan bidra till vårt team. Vi ser fram emot att läsa din ansökan.
Då vi tillämpar löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Missa inte chansen att bli en del av vårt team!
Mer om oss
Oris Dental startades 2016 av sex norska tandvårdskliniker som ville ta vara på potentialen i en större professionell gemenskap. Sedan dess har vi vuxit stadigt och idag driver vi över 120 kliniker och 10 laboratorier i Norge, Sverige och Danmark. Totalt är vi över 1500 medarbetare och vi fortsätter att växa. Vårt mål är att vara Nordens branschledande tandvårdskedja, och vi är stolta över att ha fått så många talangfulla personer med i vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7878424-2044349". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oris Dental Sverige AB
(org.nr 556672-0958), https://orisdentalsverige.teamtailor.com
Södra Förstadsgatan 30 (visa karta
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211 43 MALMÖ Arbetsplats
Oris Dental Sverige Jobbnummer
9955642