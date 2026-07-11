Tandsköterska, Östermalm

Specialisttandvård Nancy Piltan AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-07-11


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Tandsköterska sökes – Heltid eller deltid. Start i augusti
Jag söker en engagerad och serviceinriktad tandsköterska som vill bli en viktig del av min klinik med start i augusti.
Eftersom jag arbetar på en mindre klinik kommer du att ha en varierad roll där du arbetar både kliniskt och administrativt. Jag söker dig som är självgående, ansvarstagande och trivs med ett omväxlande arbete. Du har lätt för att prioritera, kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och behåller lugnet även när tempot är högt.

Publiceringsdatum
2026-07-11

Dina arbetsuppgifter
Assistera vid behandlingar.
Ansvara för steril- och hygienrutiner.
Ta emot telefonsamtal och ge ett professionellt och vänligt bemötande.
Boka och administrera patientbesök.
Hantera inkommande och utgående remisser.
Arbeta i journalsystemet Frenda.
Utföra övriga administrativa uppgifter som ingår i det dagliga arbetet.

Kvalifikationer
Tandsköterska.
God datorvana. Erfarenhet av digitala journalsystemet. Jag arbetar i nuläget med Frenda.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Självständig, noggrann och strukturerad.
Flexibel, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga.
Ett varmt, professionellt och omhändertagande bemötande gentemot patienter.

Jag erbjuder en varierad tjänst i en personlig arbetsmiljö där kvalitet, patientfokus och engagemang står i centrum.
Tillträde: Augusti.
Intervjuer sker löpande under juli månad.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
via mejl
E-post: nancy.piltan@bettfys.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Specialisttandvård Nancy Piltan AB (org.nr 559078-3857)
Östermalm (visa karta)
111 44  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bettfysiolog Nancy Piltan

Jobbnummer
10000264

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