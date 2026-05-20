Tandsköterska, Floda
2026-05-20
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vi söker en tandsköterska som förstår vikten av god service och bra bemötande
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Folktandvården Floda är en arbetsplats där vi ständigt arbetar med verksamhetsutveckling. Vi har stort fokus på att hänga med i utvecklingen, allt för att ge patienterna den bästa vården och skapa en god arbetsmiljö. Du kommer att få stora möjligheter till individuell kompetensutveckling och för dig som är ny i arbetet har vi erfarna kollegor att handleda dig.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbete i steril och reception
Arbete med egna patienter vid profylaxbehandlingar, inskolningar, munhälsorådgivning eller tillvänjningsbehandling
Personalstyrkan består idag av 20 medarbetare varav 1 receptionist, 11 tandsköterskor, 2 hygienister och 6 tandläkare i blandade åldrar. Floda ligger 26 km från Göteborg. Du tar dig lätt hit då vi har goda buss och tågförbindelser med täta avgångar i direkt anslutning till kliniken. Är bil ditt alternativ, finns fri parkering.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Floda - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
