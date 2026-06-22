Tandsköterska
Akademitandvården AB / Tandsköterskejobb / Motala Visa alla tandsköterskejobb i Motala
2026-06-22
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Tandsköterska till Akademitandvården i Motala
Akademitandvården i Motala söker en tandsköterska till vårt team.
Vi är en modern privat tandvårdsklinik med fokus på kvalitet, gott patientbemötande och ett trevligt teamarbete. Hos oss får du ett varierande arbete där du är en viktig del av det dagliga kliniska arbetet.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss arbetar du bland annat med:
Assistera tandläkare vid behandlingar
Förbereda behandlingsrum
Sterilarbete och instrumenthantering
Patientkontakt
Materialhantering
Administrativa uppgifter kopplade till det kliniska arbetet
Delegerade arbetsuppgifter utifrån erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Har ett gott bemötande mot patienter
Trivs med att arbeta i team
Vill bidra till en trygg och positiv klinikmiljö
Vi erbjuder
En trivsam och modern arbetsplats
Ett engagerat och hjälpsamt team
Varierande arbetsuppgifter
Goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll
Heltid
Individuell lönesättning utifrån erfarenhet och kompetens
Start enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: rabiaho@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akademitandvården AB
(org.nr 559230-7226)
Kungsgatan 15 (visa karta
)
591 30 MOTALA Jobbnummer
9971831