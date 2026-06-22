Tandsköterska

Akademitandvården AB / Tandsköterskejobb / Motala
2026-06-22


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Tandsköterska till Akademitandvården i Motala
Akademitandvården i Motala söker en tandsköterska till vårt team.
Vi är en modern privat tandvårdsklinik med fokus på kvalitet, gott patientbemötande och ett trevligt teamarbete. Hos oss får du ett varierande arbete där du är en viktig del av det dagliga kliniska arbetet.

Publiceringsdatum
2026-06-22

Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss arbetar du bland annat med:
Assistera tandläkare vid behandlingar
Förbereda behandlingsrum
Sterilarbete och instrumenthantering
Patientkontakt
Materialhantering
Administrativa uppgifter kopplade till det kliniska arbetet
Delegerade arbetsuppgifter utifrån erfarenhet och kompetens

Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Har ett gott bemötande mot patienter
Trivs med att arbeta i team
Vill bidra till en trygg och positiv klinikmiljö

Vi erbjuder
En trivsam och modern arbetsplats
Ett engagerat och hjälpsamt team
Varierande arbetsuppgifter
Goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll
Heltid
Individuell lönesättning utifrån erfarenhet och kompetens

Start enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: rabiaho@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Akademitandvården AB (org.nr 559230-7226)
Kungsgatan 15 (visa karta)
591 30  MOTALA

Jobbnummer
9971831

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