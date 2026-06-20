Tandsköterska
Sverigeklinikerna AB / Tandsköterskejobb / Falun Visa alla tandsköterskejobb i Falun
2026-06-20
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Vi söker en engagerad och driven tandsköterska till vår centralt belägna privata tandvårdsklinik i Falun
På kliniken arbetar vi med allmän tandvård, protetik, implantatbehandlingar och estetisk tandvård. Du kommer att arbeta nära klinikens tandläkare och få en varierad arbetsdag med stort patientfokus.
Arbetsuppgifter – Tandsköterska
Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad varje dag – samtidigt som du blir en viktig del av ett engagerat team? Som tandsköterska hos oss i Falun får du en varierad och utvecklande roll med nära kontakt med både patienter och kollegor.
I din vardag kommer du att
• Assistera tandläkare vid allt från undersökningar till mer avancerade behandlingar
• Skapa trygghet för patienter före, under och efter behandling
• Förbereda och ansvara för sterila instrument och behandlingsrum
• Ta röntgenbilder och vid behov avtryck
• Bidra till god munhälsa genom att ge råd och instruktioner till patienter
• Hantera bokningar, journalföring och viss administration
• Vara en viktig del i ett smidigt patientflöde och ett varmt bemötande i kliniken
• Här får du ett jobb där ingen dag är den andra lik. Du är med och skapar en positiv upplevelse för varje patient, samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
nazeem@sverigeklinikerna.se
E-post: eftekhari606060@gmail.com Arbetsgivare Sverigeklinikerna AB
(org.nr 556869-9770)
Hälsinggårdsvägen 11 (Koppartorget, Hälsinggården) (visa karta
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791 43 FALUN Arbetsplats
Sverigeklinikerna AB Kontakt
Tandläkare
Siamak Eftekhari eftekhari606060@gmail.com 070-7908008, 0739739800 Jobbnummer
9971567