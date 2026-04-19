Tandsköterska
2026-04-19
Publiceringsdatum2026-04-19Beskrivning
Embla Tandvård är en liten och familjär tandvårdsmottagning i Sundsvalls vackra stenstad. Kliniken har funnits sedan 50-talet, och här utförs allmän tandvård samt kirurgi, estetisk tandvård och tandreglering för vuxna. Idag är vi en tandläkare/verksamhetschef, en tandsköterska, en tandhygienist, och vi önskar utöka teamet med en mångsidig tandsköterska. Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår sedvanliga tandsköterskeuppgifter såsom assistans och sterilarbete, samt i viss mån delegerat arbete såsom röntgentagning, injektioner och profylax.
Även ansvar för kallelser, kommunikation med patienter, tidsbokning och inköp är en del av vardagen.
Du kommer även att vara delaktig i vårt kvalitetsarbete. Dina personliga egenskaper
Du är flexibel, teamorienterad och noggrann. Du arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, och brinner för att ge patienterna den bästa vården och ett trevligt bemötande. Du är öppen för att lära dig nya saker, och att jobba i nära samarbete med övriga yrkesgrupper på kliniken. Du vill delta aktivt i klinikens utveckling.
Eftersom vi är en liten klinik krävs god förmåga att anpassa dagens arbete efter behoven här och nu. Du bör kunna ha många bollar i luften och vara lösningsorienterad. Vi är ett sammansvetsat team som jobbar tillsammans för att ge den bästa vården till patienterna, och samtidigt ha en trevlig arbetsdag.Kvalifikationer
Du är utbildad tandsköterska, gärna med några års erfarenhet men det är inget krav. Att behärska och ha erfarenhet inom exempelvis intraoral scanning, röntgen, profylax, fyllningsterapi är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Anställning: Fast anställning med provanställning 6 månader
Omfattning: I första hand deltid 75%, heltid kan eventuellt bli aktuellt
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Storgatan 31 (visa karta
)
852 31 SUNDSVALL Arbetsplats
Tandvård, Västernorrlands län, Embla Tandvård Kontakt
Verksamhetschef
Caroline Häggkvist caroline.haggkvist@ptj.se 060619505 Jobbnummer
9862788