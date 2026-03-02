Tandsköterska
Folktandvården Skutskär
Nu söker vi dig som är tandsköterska och vill jobba hos oss på Folktandvården i Skutskär. Här blir du en del av ett team som brinner för tandvård och mötet med patienter.
Skutskär ligger i Älvkarleby kommun med mycket vacker natur kring hav och älv och inbjuder till ett rikt friluftsliv. Kliniken ligger i centrala Skutskär med goda buss- och tågförbindelser till både Uppsala och Gävle.
Vår verksamhet
På kliniken finns en bred kompetens och brett uppdrag. Vi arbetar bland annat med protetik, tandvårdsrädsla, uppsökande verksamhet. Som anställd tandsköterska i Skutskär omfattas du av ett förmånligt ortstillägg på 1000kr
Ditt uppdrag och dina kompetenser
Vi söker dig som är positiv, flexibel, noggrann och arbetar kvalitetsmedvetet med en hög servicenivå. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmågan att motivera patienten till en bra munhälsa. Arbetsuppgifterna består av sedvanligt tandsköterskeuppgifter och du kommer även ha möjlighet att arbeta i samverkan med extern verksamhet genom besök på olika skolor.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Michael Cavini 018-611 06 24
Arbetsledare Johanna Hedlund, 018-611 09 22
För Vision 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 22 mars 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
