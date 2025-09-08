Tandsköterska
2025-09-08
Norrahammar Folktandvård
Belägen ett par minuter söder om Jönköping i den gröna Tabergsdalen hittar du Norrahammar Folktandvård. Här finns närhet till natur, vatten, skolor samt välfungerande kollektivtrafik med buss, tåg samt cykelvägar.
Norrahammar Folktandvård är en klinik där du har chansen att växa i ditt yrke. Vi erbjuder dig en klinik med positiv klinikanda och stark sammanhållning där alla får chans att växa. Trivsel är något vi tycker är viktigt, vi skrattar ofta och hittar gärna på något tillsammans. Läs mer om kliniken här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-norrahammar-folktandvard/)!
Rollen som tandsköterska
Tycker du om mänskliga möten och trivs med en varierad arbetsvardag? Då är du kanske vår nästa kollega!
Att arbeta som tandsköterska är att kunna förutse behov och ligga steget före i en behandlingssituation. Du kommer att vara en ovärderlig resurs i det team som tillsammans tar hand om och behandlar patienter på kliniken, och du kommer i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder.
I rollen som tandsköterska är du tandläkarens högra hand men också en självständig medarbetare med egna ansvarsområden. Dina arbetsuppgifter är breda och inkluderar även profylaxarbete, arbete i vår steril samt i vår reception, där du ansvarar för att skapa ett professionellt och välkomnande bemötande för våra patienter. Folktandvårdens uppdrag är att finnas till för länets alla invånare så kommer du i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder. Du kommer med andra ord att ha stor användning av hela din yrkeskompetens.
Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar, en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionell, både för att värna om patientsäkerheten men också för kvalitén på behandlingen.
Vi vet att det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats, både för medarbetare och patienter. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet på kliniken.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge alla våra patienter den bästa vård vi kan ge. För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Är du nyutbildad och kommer till oss så ingår du i vårt utvecklingsprogram, där du har tillgång till mer erfarna kollegor under din första tid.Publiceringsdatum2025-09-08Profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, med intresse för både barntandvård och vuxentandvård, som trivs att vara en del i ett team. Du som drivs av att göra andras liv lite bättre, är en motiverande och engagerad person som ser till dina patienters behov.
Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal såväl som i skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Anna Magnusson, anna.magnusson@rjl.se
, 010- 242 97 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 29 september. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
