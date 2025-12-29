Tandsköterska - Sollentuna
2025-12-29
Välkommen till oss i Sollentuna.
Vi är en modern och fräsch privatpraktik med trivsam miljö, belägen lätt tillgängligt mitt i Sollentuna Centrum. Just nu rustar vi oss för att kunna ta hand om flera patienter efter årskiftet när den nya reformen träder i kraft. Därför behöver vi bli fler tandsköterskor som kan få våra dagar att flyta på. Vi söker dig som trivs i ett mindre team och känner som känner dig trygg i din yrkesroll. . Tjänsten är en heltidstjänst.
Vi har en mycket god tillströmning av nya patienter och välkomnar patienter med akuta problem.
Därför värderar vi flexibilitet, dina erfarenheter och goda idéer för att bäst kunna hålla hög service och god vård.
Egenskaper som vi söker hos nästa Tandsköterska
God samarbetsförmåga
God kunskap gällande tandvårdens alla rutiner, behandlingar och tidbokshantering.
En utåtriktad personlighet som tycker om när dagarna går undan och som tycker det är stimulerande att ta ansvar.
Goda svenska kunskaper och gärna även andra språkkunskaper välkomnas.
Välkommen till oss!
Tandläkarna Jonatan och Olle
Skicka in din ansökan utan dröjsmål - vi applicerar en löpande rekryteringsprocess.
Anmäl ditt intresse genom att skriva ett personligt brev och ett CV. För mer information gällande denna tjänst går det bra att kontakta via chatten eller ringa Åsa Lindgren 079-0760419 som kommer finnas tillgänglig även utanför kontorstid.
