Tandläkare till Uppsala
Distriktstandvården Sverige AB / Tandläkarjobb / Uppsala Visa alla tandläkarjobb i Uppsala
2026-08-03
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Nu söker vi en erfaren tandläkare till vår ena klinik i Uppsala som ligger på Östra Ågatan för att möta patient trycket som vi har :-D.
Kliniken är modernt inredd och har sex behandlingsrum. Dina framtida kollegor är fyra tandsköterskor, två tandläkare, två tandhygienister och jag själv, Helena Lundgren som är klinikchef här, varmt välkommen med din ansökan!
Kliniken
Vi erbjuder varierade behandlingar såsom kirurgi, implantatprotetik samt endo m m.
Hos oss möts du av en varm och inkluderande arbetsplats med stark teamanda. Tempot kan ibland vara högt, men vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för att göra varje arbetsdag både utvecklande och trivsam. Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som har jobbat några år som tandläkare och som är bred i sin kompetens. Det är meriterande om du har börjat arbeta med implantat kirurgi.
Du tycker om att samarbeta i en större grupp men kommer i huvudsak att arbeta teambaserat med en tandsköterska på ett behandlingsrum. Tjänsten är förlagd måndag till fredag och kliniken har öppet mellan kl 07:30-16:50.
Vi uppskattar en kollega som bidrar till en god stämning, som ser möjligheter i vardagen och som vill utvecklas tillsammans med oss. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling och ett utökat ansvar över tid
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan.
• Goda möjligheter att klättra inom företaget.
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 24 augusti!
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle – med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
753 22 UPPSALA Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
10018517