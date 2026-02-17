Tandläkare till Lund City
OraSolv Clinics AB / Tandläkarjobb / Lund Visa alla tandläkarjobb i Lund
2026-02-17
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OraSolv Clinics AB i Lund
, Malmö
, Borås
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Nu söker vi en tandläkare till vår klinik i Lund City som vill vara med och utveckla framtidens tandvård tillsammans med oss.
Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Våra kliniker präglas av teamarbete, utveckling och ett starkt patientfokus.
På vår klinik i Lund arbetar en grupp engagerade tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor med modern utrustning och den senaste tekniken, där innovation och utveckling genomsyrar allt vi gör.
Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Några års erfarenhet av kliniskt arbete som tandläkare
Personliga egenskaper
Professionellt och tryggt patientbemötande
Förmåga att arbeta strukturerat och med hög kvalitet
God samarbetsförmåga samt stort ansvarstagande
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos Happident arbetar du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Tillsammans strävar vi efter att höja kvaliteten och utvecklingstakten inom svensk tandvård.
Vår ambition är att göra tandvården mer bekväm, serviceinriktad och en naturlig del av våra patienters friskvård.
Vi erbjuder individuell lönesättning, generöst friskvårdsbidrag samt goda möjligheter till både yrkesmässig och personlig utveckling i en modern och växande organisation.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid eller deltid
Placering: Happident Lund City
Kontaktperson: Jasmina Simic, Regionchef Skåne - jasmina.simic@happident.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7246984-1847259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orasolv Clinics AB
(org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Lund City (visa karta
)
223 50 LUND Arbetsplats
Happident Jobbnummer
9748587