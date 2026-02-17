Tandläkare till Lund City

OraSolv Clinics AB / Tandläkarjobb / Lund
2026-02-17


Visa alla tandläkarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos OraSolv Clinics AB i Lund, Malmö, Borås, Mölndal, Göteborg eller i hela Sverige

Nu söker vi en tandläkare till vår klinik i Lund City som vill vara med och utveckla framtidens tandvård tillsammans med oss.
Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Våra kliniker präglas av teamarbete, utveckling och ett starkt patientfokus.
På vår klinik i Lund arbetar en grupp engagerade tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor med modern utrustning och den senaste tekniken, där innovation och utveckling genomsyrar allt vi gör.

Kvalifikationer

Legitimerad tandläkare

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Några års erfarenhet av kliniskt arbete som tandläkare

Personliga egenskaper

Professionellt och tryggt patientbemötande

Förmåga att arbeta strukturerat och med hög kvalitet

God samarbetsförmåga samt stort ansvarstagande

Vad kan vi erbjuda dig?
Hos Happident arbetar du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Tillsammans strävar vi efter att höja kvaliteten och utvecklingstakten inom svensk tandvård.
Vår ambition är att göra tandvården mer bekväm, serviceinriktad och en naturlig del av våra patienters friskvård.
Vi erbjuder individuell lönesättning, generöst friskvårdsbidrag samt goda möjligheter till både yrkesmässig och personlig utveckling i en modern och växande organisation.

Praktisk information

Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Omfattning: Heltid eller deltid

Placering: Happident Lund City

Kontaktperson: Jasmina Simic, Regionchef Skåne - jasmina.simic@happident.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7246984-1847259".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Orasolv Clinics AB (org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Lund City (visa karta)
223 50  LUND

Arbetsplats
Happident

Jobbnummer
9748587

Prenumerera på jobb från OraSolv Clinics AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos OraSolv Clinics AB: