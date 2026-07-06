Tandläkare | Rättvik
Jobway AB / Tandläkarjobb / Rättvik Visa alla tandläkarjobb i Rättvik
2026-07-06
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Är du tandläkare och söker en arbetsplats där du får möjlighet att påverka, utvecklas och växa? Vill du vara en del av ett varmt och engagerat team i en ny och modern klinikmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
Dagmar Dental söker just nu en tandläkare till verksamheten i Rättvik. Ansök här!
Som tandläkare hos Dagmar Dental kommer du att arbeta i en ny och välutrustad klinikmiljö i nära samarbete med ett engagerat team av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Du kommer att vara en viktig del i patientens hela behandling och utföra allmäntandvård. Du kommer även ha möjlighet att bidra till utvecklingen av klinikens arbetssätt med rutiner och flöden.
För att lyckas i rollen:
Legitimerad tandläkare
Minst 2 års erfarenhet som tandläkare
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en engagerad och lösningsorienterad lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, patienter samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Dagmar Dental erbjuder dig:
Ny, modern och välutrustad klinikmiljö
Arbete i ett engagerat och varmt team med goda utvecklingsmöjligheter
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Dagmar Dental med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Vendela Forselius på vendela.forselius@jobway.se
Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Dagmar Dental:Du hittar oss i på Enåbadsvägen 2 i Rättvik där vi bedriver allmäntandvård i våra nya och trivsamma lokaler. Hos oss ska det kännas tryggt att komma till tandläkaren – oavsett om du kommer på en undersökning eller behöver få behandling.
Vi verkar för att göra tandvård mer tillgänglig i Rättvik med omnejd och vill vara en del i att fler ska få tillgång till god och regelbunden tandvård. Med tid för varje patient, med tydliga behandlingsplaner och tryggt bemötande strävar vi efter att skapa en tandvårdsupplevelse som känns enkel, begriplig och personlig.
Med hjälp av vårt yrkeskunnande, modern teknik och ett personligt bemötande vill vi skapa en trygg och långsiktig relation med våra patienter.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Enåbadsvägen 2 (visa karta
)
795 32 RÄTTVIK Arbetsplats
Jobway rekryterar till Dagmar Dental Kontakt
Rekryteringskonsult
Vendela Forselius vendela.forselius@jobway.se +46763105514 Jobbnummer
9993754