Tandläkare Göteborg
Tandläkare Maja Öfverman AB / Tandläkarjobb / Göteborg Visa alla tandläkarjobb i Göteborg
2026-07-12
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Vi är en mindre familjär klinik bestående av en tandläkare, två tandsköterskor, en anställd hygienist samt en hygienist som arbetar i egen regi. På grund av ökat patienttryck söker vi en tandläkare som vill bli en del av vår klinik under många år framöver.
Vi söker dig som är en trygg och erfaren tandläkare som trivs med att arbeta självständigt och ta ett stort eget ansvar. Du känner dig säker i dina kliniska bedömningar och driver ditt arbete framåt på egen hand, samtidigt som du uppskattar att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Du är initiativrik, ser vad som behöver göras och hjälper gärna till där det behövs för att verksamheten ska fungera på bästa sätt.
I mötet med patienterna är du omtänksam, noggrann och tycker att det är viktigt att patienterna får den bästa vården och ett varmt, professionellt bemötande.
Du har en god social förmåga, värdesätter samarbetet med dina kollegor och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen. Du vill också vara delaktig i klinikens fortsatta utveckling.
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom allmäntandvården och följa dina patienter över tid. Vi har en stor och trogen patientstock med ett varierat behandlingspanorama, där en betydande del utgörs av protetiska rehabiliteringar. Du får möjlighet att utvecklas inom de områden som intresserar dig mest.
Vi erbjuder en lugn och trivsam arbetsplats där kvalitet, kontinuitet och ett gott bemötande står i fokus. Som en mindre privatklinik har vi korta beslutsvägar och stor frihet under ansvar. Du har goda möjligheter att påverka både din arbetssituation och ditt arbetsschema och blir en viktig del av klinikens fortsatta utveckling. Vi söker dig som uppskattar möjligheten att arbeta självständigt samtidigt som du har kollegor nära till hands för stöd och samarbete.
Vi arbetar med ALMA journalsystem.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Omfattning: 50–75 % enligt överenskommelse, med goda möjligheter att successivt utöka tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att få välkomna dig till vårt team.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: maja.ofverman@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare Maja Öfverman AB
(org.nr 559085-9079), https://www.tandlakareofverman.se/
Norra Gubberogatan 23 B (visa karta
)
416 63 GÖTEBORG Kontakt
Maja Öfverman maja.ofverman@gmail.com Jobbnummer
10000322