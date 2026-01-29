Tandläkare Bräcke
2026-01-29
* Om du vill jobba på en liten klinik i glesbygd med alla olika patientgrupper på din fulla kompetens så kan det här vara något för dig! Här kommer du att göra skillnad!
Folktandvården ligger i samma byggnad som hälsocentralen med fyra behandlingsrum i fräscha lokaler centralt i Bräcke. Kliniken är utrustad med bl.a intraoral kamera och panoramaröntgen och digital skanner står näst på tur. Vi arbetar för närvarande i T4 och Onepix. Folktandvården har merparten av sin specialisttandvård i Östersund.
Att arbeta på kliniken innebär ett samarbete inom och mellan alla yrkeskategorier för att ge patienterna bästa tänkbara vård. Du erbjuds ett samarbete med glada, erfarna och engagerade arbetskamrater, som har roligt tillsammans på jobbet. Beredskapen att hjälpa varandra är hög. Vi vill se både verksamheten och individer utvecklas och växa. Du får själv vara delaktig i att så långt som möjligt skapa en bra arbetssituation.
Bräcke är kommunens centralort och här finns bl.a. grundskola, gymnasieskola, hälsocentral, affärer, restauranger och sportarena. Här finns goda kommunikationer mitt i stråket mellan Östersund och Sundsvall. Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har kunskap i att arbeta med både barn och vuxentandvård och att du har god erfarenhet inom allmäntandvårdens odontologiska ämnesområden. Att jobba på en landsbygdsklinik innebär att arbeta utifrån ett brett kompetensområde. Här möter du och arbetar med alla olika patientkategorier: barn, vuxna, akuta
och nödvändig tandvård.
Vi lägger stor vikt och värdesätter på dina personliga egenskaper så som ansvar, flexibilitet och engagemang. Kvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation.
Du har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska språket i både tal och skrift och har ett professionellt bemötande till både patienter och kollegor. Du är förtroendeskapande och håller en hög servicenivå och anser att tandvård av god
kvalitet är en självklarhet.
Har du erfarenhet av journalsystemet T4 är det meriterande.
ÖVRIGT
Folktandvården i länet har femton allmäntandvårdskliniker, varav fyra kliniker är belägna i Östersundsområdet och resterande i övriga delar av länet. I Östersund finns specialisttandvård som också är en del i folktandvårdens verksamhet.
För medarbetarna i Folktandvården Region Jämtland Härjedalen erbjuds olika förmåner som t.ex:
• Glesbygdstillägg
• Friskvårdsbidrag
• Föräldrapenningstillägg
• Tjänstepension
• Personalförening
• Förmånsportal via Benifex
• Extra semesterdagar efter 40
• Arbetstidsmodell 80-90-100
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som
möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/20/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://regionjh.se/jobbfolktandvarden Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvården Bräcke Kontakt
Enhetschef/Verksamhetschef
Elisabeth Wasell elisabeth.wasell@regionjh.se 076 135 73 94 Jobbnummer
9712508