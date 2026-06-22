Tandläkare
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2026-06-22
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Folktandvården S:t Per
Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län med goda kommunikationer och närhet till Arlanda. Folktandvården har ca 550 anställda på 25 kliniker med tillgång till alla specialiteter. För att ge våra patienter de bästa förutsättningar för en god tandhälsa satsar vi mycket på Frisktandvård. Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar vår verksamhet.
Vår verksamhet
Folktandvården S:t Per ligger i centrala Uppsala med goda kommunikationer och nära centralstationen. Kliniken har 12 behandlingsrum där samtliga är modernt inredda. På kliniken arbetar 28 engagerade och kompetenta medarbetare som söker efter ytterligare en kollega. Vi bedriver modern, hälsoinriktad tandvård och på kliniken finns fördjupad kompetens inom flera ämnesområden. Vi arbetar för ett gott arbetsklimat med glad och positiv stämning, gott samarbete och stora möjligheter till utveckling i yrket som tandläkare.
Vi vill nu utöka vår personalstyrka och söker därför efter dig.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har ett stort engagemang i ditt arbete, värdesätter hög kvalité och har god samarbetsförmåga. Vi välkomnar både dig som är erfaren tandläkare och dig som är nyexaminerad att söka. Att vara ny på jobbet är både spännande och roligt, men kan även innebära andra känslor. Hos oss får du som är nyexaminerad tandläkare delta i vårt adeptprogram och du tilldelas även en handledare som blir ett extra stöd under ditt första år på jobbet. Oavsett tidigare yrkeserfarenhet kommer du som ny tandläkare på vår klinik finna goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer få möjligheter att bredda din kompetens som allmäntandläkare tillsammans med erfarna kollegor på kliniken, fördjupa dig inom ett specifikt område genom auskultation och externa/interna kurser, eller kunna nischutbilda dig om detta är aktuellt.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört tandläkarutbildning samt fått legitimation från Socialstyrelsen. Vi värdesätter att du har intresse för alla odontologiska områden och lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser gärna att du har dessa personliga egenskaper:
• Arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
• Sätter upp mål för sig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat.
• Hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
• Anpassar sig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Marcia Lindberg, 072–205 10 54
Arbetsledare Aneam Alieyce, 070 0021 531
För TT Isabel Brundin 070- 508 13 10
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är den 19 juli 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV61/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9971713