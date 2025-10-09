Tandläkare
Folktandvården Hälsan
I centrala Jönköping hittar du stadens största folktandvårdsklinik - Hälsan Folktandvård. Här finns möjlighet att avnjuta en fika eller lunch utomhus på vår innergård, eller varför inte i parken intill! I närheten finns också restauranger, fik och matbutik.
Här är vi drygt 30 medarbetare med olika lång erfarenhet vilket möjliggör att vi kan erbjuda alla typer av behandlingar. På Hälsan Folktandvård erbjuder vi modern tandvård av hög kvalité och söker nu dig som vill vara med och vidareutveckla vår klinik!
Rollen som tandläkare
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter, unga, gamla, friska och sjuka, den bästa vård vi kan ge. Vi handleder varandra för att ständigt utveckla kompetens och kvalitet och vi försöker att hålla oss uppdaterade i vad som händer i tandvården runt om oss. Vi tror på individens ansvar för sig själv och gruppen och med mycket skratt och humor har vi bra verktyg för en god social arbetsmiljö.
För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat. Är du nyutexaminerad tandläkare kan vi erbjuda individanpassad handledning av erfarna tandläkare. För dig med erfarenhet av yrket hoppas vi att du kan dela med dig av din kunskap genom att själv handleda nya kollegor.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter, unga, gamla, friska och sjuka, den bästa vård vi kan ge. Vi handleder varandra för att ständigt utveckla kompetens och kvalitet och vi försöker att hålla oss uppdaterade i vad som händer i tandvården runt om oss. Vi tror på individens ansvar för sig själv och gruppen och med mycket skratt och humor har vi bra verktyg för en god social arbetsmiljö.
För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare med ett intresse för både barn-och vuxentandvård. Vi ser att du trivs i kontakten med människor, patienter såväl som kollegor, och är mån om att ge god service och ett gott bemötande. Om du har hunnit samla på dig erfarenhet inom yrket redan ses det som meriterande.
Som person tror vi att du är trygg, kvalitetsmedveten och en riktig lagspelare. Vi tror att du har goda kunskaper i svenska språket i tal- såväl som skrift. B-körkort är meriterande då det kan förekomma resor i tjänsten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag på upp till 20 000 kronor. Läs gärna mer om förmånerna här - https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/formaner/.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Tjänsten avser ett vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning.
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta klinikkoordinator Susanne Wadsten, susanne.wadsten@rjl.se
eller 010-242 98 22 alt. klinikchef Claudia Samuelsson claudia.samuelsson@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Välkommen med din ansökan!
I denna rekryteringsprocess kan det komma att bli aktuellt med personlighetstester.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
