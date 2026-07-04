Tandhygienist sökes
Tandfix Robel Hanna AB / Tandsköterskejobb / Södertälje Visa alla tandsköterskejobb i Södertälje
2026-07-04
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandfix Robel Hanna AB i Södertälje
Just nu söker vi på Tandfix en erfaren tandhygienist som vill arbeta på deltid om 20%. Vi ser det som positivt att du är en social person som har lätt att skapa en god relation med våra patienter då vi alltid strävar efter att alltid erbjuda en professionell tandvård med goda relationer till våra patienter.
Startdatum för denna anställning är flexibel.
Vi ser fram emot din ansökan!
OBS! Kliniken håller endast öppet måndagar-onsdagar kl. 08:30-17:30. Du måste därför kunna arbeta på någon av dessa dagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: info@tandfix.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tandfix Robel Hanna AB
(org.nr 556886-2030)
Nygatan 30 A (visa karta
)
151 72 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9992673