Tandhygienist
Akademitandvården AB / Tandsköterskejobb / Motala Visa alla tandsköterskejobb i Motala
2026-06-22
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Tandhygienist till Akademitandvården i Motala
Akademitandvården i Motala söker en tandhygienist till vårt team.
Vi är en modern privat tandvårdsklinik med fokus på kvalitet, trygg patientkontakt och ett gott teamarbete. Hos oss får du arbeta självständigt med patienter, samtidigt som du har nära samarbete med tandläkare och övrig personal.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som tandhygienist hos oss arbetar du bland annat med:
Profylax och förebyggande tandvård
Parodontal behandling och stödbehandling
Depuration
Munhygieninstruktion och patientinformation
Undersökningar och uppföljningar
Samarbete med tandläkare kring patienternas behandlingsplaner
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Har ett gott och professionellt patientbemötande
Är noggrann, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vill bidra till klinikens fortsatta utveckling
Vi erbjuder
En trivsam och modern arbetsplats
Ett engagerat och hjälpsamt team
Varierande arbetsuppgifter
Goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Individuell lönesättning utifrån erfarenhet och kompetens
Kliniken ligger i Motala och tjänsten kan även passa dig som bor i exempelvis Linköping, Mjölby, Vadstena, Skänninge, Tranås eller annan ort med pendlingsmöjlighet.
Start enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: rabiaho@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akademitandvården AB
(org.nr 559230-7226)
Kungsgatan 15 (visa karta
)
591 30 MOTALA Jobbnummer
9971830