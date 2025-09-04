Tandhygienist
2025-09-04
Tandläkare Sköldenklint växer i Kalmar län, vi har stor efterfråga av nya patienter och behöver möta detta med att bredda vår verksamhet med fler medarbetare.
Våra klinker i Kalmar och Mönsterås är etablerade sedan många år och den parodontala och profylaktiska vården är en viktig del i vårt arbete men behovet hos patienter växer konstant.
Vi söker därför en motiverad och ambitiös tandhygienist gärna med 1-2års erfarenhet eller mer, dock inget krav.
Vi utför all typ av behandling på klinikerna från bastandvård till mer avancerade protetiska, estetiska och kirurgiska bettrehabiliteringar med implantat. Fokus ligger på vuxentandvård.
Kliniken i Kalmar öppnade för 45år sedan och i Mönsterås för 25år sedan. Ända från start har det bedrivits en uppskattad tandvård med stort fokus på hälsa, service och bemötande till våra patienter. Idag driver Tandläkare Mikael Sköldenklint klinikerna tillsammans med fantastisk personal.
Vi söker dig som gärna är erfaren tandhygienist, trygg som person och verkligen tycker att tandvårdsyrket är både kul och givande. Du är positiv, serviceinriktad, flexibel och arbetar alltid med patienternas bästa i fokus. Självklart ska du tycka om att samarbeta och eftersträvar att alltid göra ditt absolut bästa.
Tjänsten är för att arbeta på kliniken både i Kalmar och i Mönsterås vid heltidsanställning och fördelas enligt överenskommelse. Till detta ges ett resetillägg på 2000kr/månaden utöver grundlön.
Du ska inneha svensk tandhygienist legitimation samt kunna flytande svenska i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Praktisk information
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Resetillägg 2000kr/månad
Friskvårdsbidrag 5000kr/år
Journalsystem: Opus
Öppettider: Måndag - Fredag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: tand.skoldenklint@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare Sköldenklint AB
(org.nr 556482-8910)
Larmgatan 34 (visa karta
)
392 32 KALMAR Jobbnummer
9493130