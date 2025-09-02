Tandhygienist
2025-09-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vår underbara medarbetare Maria vill fortsätta utvecklas och kommer snart att påbörja sin tandläkarstudier, så nu behöver vi någon lika engagerad och positiv som kan ersätta henne.
Vi driver en expansiv klinik i Hovås, med patienter som har högt ställda krav och önskemål.
Här erbjuder vi vuxen och barntandvård med allt som en modern klinik skall göra, så som bastandvård, estetisk tandvård och kirurgi med egen käkkirurg.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet och trygghet i din diagnostik. Du kommer att arbeta med revisionsundersökningar och parodontal behandling.
Viss assistans till tandläkare kan förekomma och vi hjälps alla åt med övriga kliniksysslor och administration.
Ett mjukt och omtänksamt bemötande, tillsammans med vilja till samarbete är viktigt för oss.
Hos oss kommer du få jobba på din högsta kompetens och vi uppmuntrar och rekommenderar regelbunden vidareutbildning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: olivedal@me.com
Detta är ett heltidsjobb.
Hedtångsvägen 18
436 55 HOVÅS
Hovåstandläkarna
