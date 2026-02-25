Talent Acquisition Specialist till Synsam
Vi söker en ny stjärna till vårt TA-team - är det du? Synsam är ett branschledande företag med starkt fokus på innovation, hållbarhet och entreprenörsanda - men framför allt tror vi att våra medarbetare är nyckeln till vår framgång. Nu söker vi en Talent Acquisition Specialist/Rekryteringsspecialist och en chans att bli en del av vårt härliga HR-team!
Om rollen Hos oss arbetar du nära både verksamhet och chefer i en bred roll där du driver rekryteringar och stöttar i kompetensbaserad och inkluderande processer - alltid med fokus på kandidatupplevelsen. Du får också möjlighet att utveckla vårt TA-arbete framåt, både genom att förfina processer och stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Hos oss blir du en del av vårt engagerade People & HR-team - ett härligt gäng inom HR, utbildning och TA som stöttar varandra, delar kunskap och har roligt ihop varje dag.
Din vardag hos oss Hos oss får du chansen att:
Matcha rätt talang med rätt roll - i vissa rekryteringar driver du processen från start till mål, och i andra ansvarar du för delar av processen, exempelvis första urval, screening och telefonintervjuer.
Arbeta både med enskilda rekryteringar och större volymrekryteringar, där du hanterar flera parallella processer.
Ansvara för administration kopplat till rekrytering, såsom publicering av annonser, bokning av intervjuer och löpande kandidatkommunikation.
Stärka våra cirka 300 rekryterande chefer med utbildningar, coachning och inspiration - både digitalt och på plats med energi och engagemang.
Vara ett rådgivande bollplank genom hela processen, från strategi till anställning.
Sätta din prägel på projekt inom employer branding, mångfaldsinitiativ och digitala förbättringar.
Delta i mässor och studentaktiviteter som ambassadör för Synsam som arbetsgivare.
Vem är du? Du trivs i en operativ roll nära verksamheten, är prestigelös och gillar variationen i att rekrytera både säljare och ledare. Hos oss är det lika viktigt att hitta rätt säljare till butiken som nästa ledare till huvudkontoret - och vi tror att du tycker att båda är lika roliga och viktiga. Med struktur, nyfikenhet och ett skarpt öga för potential bidrar du till utveckling. Samtidigt är du en sann teamplayer som värdesätter samarbete, delar med dig av din kunskap och gillar att nå resultat tillsammans med andra.
Vi tror också att du:
Har en akademisk examen inom HR/beteendevetenskap eller motsvarande.
Har minst några års erfarenhet av kvalificerat rekryteringsarbete, gärna i en bred roll med både volym- och specialist/chefsrekryteringar.
Är trygg i att driva processer självständigt och i nära samarbete med chefer.
Har erfarenhet av personbedömning och gärna Aon Assessment/Alva Labs.
Trivs med att utbilda och känner dig bekväm i att tala inför grupp - du gillar att dela med dig av din kunskap och bidra till att höja kompetensen hos rekryterande chefer.
Har en rådgivande och lösningsfokuserad approach - och gillar att utmana dig själv och andra.
Är du dessutom en rekryteringsnörd som älskar trender och nya metoder? Då kommer du passa perfekt hos oss!
Hej från din nya chef! Jag heter Nina och har varit här på Synsam i drygt 4 år och leder det här härliga teamet inom TA. Som chef värdesätter jag laget, skratt och gemenskap- samtidigt som vi håller en hög nivå och utvecklas tillsammans! Vi är mitt i en spännande satsning där vi flyttar TA-arbetet närmare driften. Det betyder att vi jobbar mer proaktivt och nära verksamheten - med starkare stöd till både chefer och kandidater. Så om du känner att detta låter som rätt utmaning för dig - då längtar jag efter att få hälsa dig välkommen till teamet!
Låter det som något för dig? Vi hoppas det! Sök via länken nedan - rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. I processen ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll för slutkandidat. På Synsam värdesätter vi mångfald och tror att olika perspektiv gör oss starkare. Placering är på Synsams huvudkontor på Kungsholmen. Vi gillar att ses på kontoret, men erbjuder flexibilitet. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och passar dig som vill bli en del av vårt team som anställd, inte via konsultuppdrag.
Här får ni en liten inblick i vårt härliga People&HR-team - när vi bytte skrivbordet mot padelbanan! Vi ser fram emot att höra från dig!
