Talent acquisition specialist
2026-01-29
Vi söker en engagerad och strategiskt driven Talent Acquisition Specialist som vill stärka vår talangförsörjning och utveckla vårt arbetsgivarvarumärke. I rollen ansvarar du för att attrahera, engagera och rekrytera rätt personer samt bidra till att göra vår organisation till en ännu mer attraktiv arbetsplats.
Ditt uppdrag
Utveckla och implementera strategiska rekryteringsmetoder för att säkerställa ett långsiktigt kandidatflöde.
Arbeta aktivt med employer branding för att stärka vår attraktionskraft på arbetsmarknaden.
Bygga och vårda relationer med kandidater och nätverk för framtida behov.
Koordinera rekryteringsprocesser tillsammans med chefer och team.
Bidra till en positiv och professionell kandidatupplevelse i alla kontaktpunkter.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av rekrytering eller talanganskaffning, gärna med fokus på strategisk sourcing och employer branding.
Är kommunikativ, initiativtagande och trivs med att driva processer.
Har förmåga att arbeta både analytiskt och kreativt för att nå rätt målgrupper.
Är van vid att samarbeta med chefer och andra nyckelpersoner för att förstå behov och skapa effektiva lösningar.
Vi erbjuder
En utvecklande roll där du får vara med och forma vår framtida talangstrategi.
Möjlighet att arbeta med både strategiska initiativ och operativt rekryteringsarbete.
Ett engagerat team och en arbetsmiljö där initiativ och idéer uppskattas.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
