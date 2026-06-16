Talent Acquisition Partner till Siemens Energy
Unik Resurs I Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Finspång Visa alla personaltjänstemannajobb i Finspång
2026-06-16
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, Norrköping
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Företagspresentation
Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Talent Acquisition Partner för ett uppdrag på deras site i Finspång.
Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov.
Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många.
Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du vara en strategisk partner till verksamheten och bidra till att säkra framtidens kompetens?
Vi söker nu en Talent Acquisition Partner som vill ta ett helhetsansvar för rekryteringsprocessen och vara ett stöd till våra chefer i frågor som rör kompetensförsörjning, arbetsmarknad och rekryteringsstrategi.
I rollen kombinerar du operativ rekrytering med ett konsultativt och affärsnära arbetssätt. Du arbetar nära verksamheten och hjälper chefer att fatta välgrundade beslut kring rekrytering och framtida kompetensbehov.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Driva rekryteringsprocesser från behovsanalys till tillsättning.
Vara rådgivare och strategisk partner till chefer i rekryteringsfrågor.
Ta fram kravprofiler och rekryteringsstrategier tillsammans med verksamheten.
Analysera arbetsmarknad, konkurrenssituation och tillgång på kompetens.
Presentera marknads- och rekryteringsdata som stöd för beslutsfattande.
Bidra till långsiktig kompetensplanering och workforce planning.
Säkerställa inkluderande rekryteringsprocesser och mångfald i kandidatflöden.
Samarbeta nära sourcingfunktion, HR och övriga intressenter. Profil
Vi söker dig som är en erfaren rekryterare med stark affärsförståelse och god förmåga att bygga förtroendefulla relationer.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av Talent Acquisition eller rekrytering från intern funktion, byrå eller RPO.
Förmåga att driva flera rekryteringsprocesser parallellt.
Erfarenhet av att arbeta konsultativt mot chefer och ledningsgrupper.
God analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet.
Hög kommunikativ förmåga och god relationsskapande kompetens.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Bli en del av Unik Resurs – Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Petra Meyer Gardelin
076-778 15 08petra.meyer-gardelin@unikresurs.se
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
612 83 FINSPÅNG Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9966513