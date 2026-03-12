Talent Acquisition Consultant Stockholm!
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga teamet bakom ett snabbväxande bolag i en dynamisk och entreprenöriell miljö? Nu söker vi en senior Talent Acquisition Consultant som vill ta ett helhetsansvar för rekrytering inom flera affärskritiska områden.
Här får du arbeta i ett högt tempo, nära verksamheten och med stor påverkan på organisationens framtida tillväxt.
Om uppdraget
I rollen kommer du att arbeta brett med rekrytering och vara en strategisk partner till organisationens ledare. Du driver hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys och sourcing till erbjudande och onboarding.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för hela rekryteringscykeln för roller inom exempelvis Legal, Finance, Marketing, Go-to-Market och andra affärsnära funktioner Vara en strategisk rådgivare till hiring managers kring organisationsdesign, rekryteringsstrategi och kandidatupplevelse Bygga proaktiva talent pipelines för både nuvarande och framtida nyckelroller på viktiga marknader Driva strukturerade, effektiva och kvalitativa rekryteringsprocesser i ett högt tempo Säkerställa en exceptionell kandidatupplevelse - från första kontakt till onboarding
Vem vi söker
Vi tror att du är en person som drivs av att skapa starka team och som trivs i miljöer där tempot är högt och beslutsvägarna korta.
Vi ser gärna att du:
Har minst 5 års erfarenhet inom Talent Acquisition Har erfarenhet från startup, scale-up eller snabbväxande organisationer Har rekryterat kommersiella och strategiska roller (exempelvis Sales, Marketing, Business, Legal eller Strategy) Förstår hur rätt talang bidrar direkt till affärsresultat Är van vid att arbeta i snabba tillväxtfaser och bygga upp strukturer och processer Är konsultativ och samarbetsorienterad, men också trygg i att ta eget ansvar och driva arbetet framåt
Varför detta uppdrag?
Det här är en möjlighet att:
Arbeta i en snabbrörlig och entreprenöriell miljö Ha stor påverkan på organisationens tillväxt Samarbeta nära ledare och beslutsfattare Driva rekrytering av affärskritiska roller
Praktiska detaljer:
Stockholm | On-site 5 dagar/vecka Uppdrag: 4-6 månader (med möjlighet till förlängning) Start: Omgående/Mars månad!
Låter detta som något för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7374066-1888801". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9793144