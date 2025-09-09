Takvård
2025-09-09
Rekryteringsannons: Bli en del av Nova Gruppen - Taktvättare i Jönköping .
Älskar du att leverera skinande rena tak och skapa nöjda kunder?
Nova Gruppen söker engagerade och kvalificerade taktvättare till vårt team i Jönköping. Vi är ett växande företag som brinner för kvalitet och kundfokus - och nu vill vi ha med dig på resan!
Om Nova Gruppen
Nova Gruppen är en dynamisk koncern som erbjuder smarta lösningar inom takvård, bygg, nätverk och mycket mer. Med fokus på hög kvalitet och långsiktiga kundrelationer levererar vi alltid med stolthet. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där din insats gör skillnad.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är duktig på taktvätt och har minst 1 års erfarenhet av att arbeta med takrengöring. Du är noggrann, arbetsvillig och trivs med att jobba outdoors, ofta på höjd. Jobbet kan vara fysiskt krävande, och du kommer att arbeta med den senaste tekniken för att ge våra kunder de bästa resultaten.
Vad vi söker:
• Minst 1 års erfarenhet av taktvätt.
• Engagemang och stolthet över att leverera hög kvalitet.
• Bekväm med fysiskt arbete och att jobba från stegar eller plattformar.
• Stor fördel om du har egen bil och körkort för att ta dig till olika projekt.
• Bor runt om i Jönköpings trakten
Vad erbjuder vi !
• Möjlighet att arbeta med moderna verktyg och beprövad teknik.
• Ett stöttande team och en arbetsplats där din expertis värderas.
• Start - omgående
Varför Nova Gruppen?
Hos Nova Gruppen får du chansen att växa i din roll, arbeta med spännande projekt och bidra till nöjda kunder i några av Sveriges största städer. Vi värdesätter din erfarenhet och passion för taktvätt, och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Ansök nu!
Är du redo att ta nästa steg? Skicka in din ansökan med en kort beskrivning av din erfarenhet och varför du vill jobba med oss. Mejla till john.roberton@gmail.com
senast 30 september 2025. Ange vilken stad du söker till i din ansökan.
Nova Gruppen - Tillsammans bygger vi kvalitet och nöjda kunder! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: john.roberton@gmail.com Arbetsgivare Nova Group AB
(org.nr 559418-6800)
Blodboksgränd 14 (visa karta
)
165 77 HÄSSELBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordiska TakExpertisen AB Jobbnummer
9500866