Taktisk inköpare
Skellefteå Kraftaktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Skellefteå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Skellefteå
2026-08-06
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Vill du få Sveriges omställning att hända? Vi söker nu en taktisk inköpare för ett vikariat på vår inköpsavdelning. Välkommen in med din ansökan!
Vilka är vi
Vi på Skellefteå Kraft har bestämt oss för att få Sveriges omställning att hända. Vi driver på produktionen av förnybar energi och elektrifieringen av samhället. Vi ger också kraft till vardagslivet och samhället. Som att göra förskolan varm vid morgonens lämning och få sjukhus och industrier att rulla dygnet runt. Och vi gör det tillsammans som ett lag, där skickliga medarbetare stöttar och utvecklar varandra.
Vill du bli en del av oss?
Tjänsten
Som taktisk inköpare med inriktning mot IT-upphandling får du en viktig roll i att genomföra upphandlingar, förhandlingar och avtalsuppföljning för Skellefteå Kraft-koncernen. Du arbetar nära våra interna beställare och har många kontaktytor, bland annat mot säkerhetsavdelningen och IT-avdelningen, för att säkerställa affärsmässiga och långsiktiga inköp.
Du rapporterar till avdelningschef och blir en del av Inköp, en koncernövergripande funktion som ansvarar för hela koncernens upphandlingar, ramavtal och övrigt inköpsarbete. Avdelningen består av 14 medarbetare med olika erfarenheter och kompetenser, där strategiska och taktiska inköpare samt systemsamordnare arbetar tillsammans för att utveckla och stötta verksamheten.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden november 2026 till oktober 2027 med placeringsort Skellefteå. Resor och övertid kan förekomma i undantagsfall. Önskad start är den 2 november 2026.
Intresserad
Vi söker dig som trivs i en roll där du samarbetar med många olika funktioner och bygger goda relationer. Du är initiativtagande och ser vad som behöver göras samtidigt som du driver arbetet framåt på ett strukturerat och noggrant sätt. Eftersom du arbetar med flera upphandlingar och intressenter parallellt är det viktigt att du kan planera, prioritera och hålla ordning genom hela processen.
Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och sätter värde i att förstå verksamhetens behov för att kunna hitta hållbara och affärsmässiga lösningar. Hos oss blir du en del av ett team där kunskapsdelning, samarbete och ett gemensamt ansvarstagande är en naturlig del av vardagen.
Krav
• Flerårig erfarenhet av inköpsarbete
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• God läsförståelse i engelska
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning med inriktning mot Inköp, Ekonomi, Juridik eller Samhällsvetenskap
• Affärsmässighet och kunskap om lagar och förordningar kopplat till offentlig upphandling är grundläggande
• Erfarenhet av liknande befattning
• Kunskap om LUF eller LOU
• Utbildning/erfarenhet och grundförståelse för IT-system eller närliggande områden
Mer om Skellefteå Kraft
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag jobbar våra 900 medarbetare med att få Sveriges omställning att hända. I snart 120 år har vi producerat el och värme i våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från norr till söder.
Välkommen till en arbetsplats där vi får Sveriges omställning att hända.
Frågor?
Urban Olofsson, avdelningschef, 0910-77 29 58
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Leif Lundberg, Ledarna, 0910-77 26 82
Om rekryteringen
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att vi utgår från varje persons kompetens och därigenom främjar mångfald och motverkar diskriminering. I linje med detta arbetar vi enligt EU:s lönetransparensdirektiv och strävar efter en transparent och rättvis rekryteringsprocess.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas. Med anställningen kan det följa en skyldighet att krigsplaceras.
Då vi inför denna rekrytering redan har tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kraftaktiebolag
(org.nr 556016-2561)
931 34 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå Kraft Jobbnummer
10023762