Takläggare Ytpapp
Svevitak och Bygg AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svevitak och Bygg AB i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Svevitak söker en noggrann och driven person med erfarenhet av arbete med ytpapp.
Vi är ett växande företag inom takentreprenad och söker nu dig som har god kunskap i svetsning av ytpapp och som innehar giltigt certifikat för Heta Arbeten.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Erfarenhet av svetsning av ytpapp
Giltigt intyg för Heta Arbeten
B-körkort är meriterande
God samarbetsförmåga och yrkesstolthet
Du blir en del av ett engagerat team med högt fokus på kvalitet och säkerhet. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, varierade projekt och möjlighet till utveckling i yrkesrollen.Om tjänsten
Heltid, tillsvidare med provanställning
Start enligt överenskommelse
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: jobb@svevitak.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevitak och Bygg AB
(org.nr 559125-1532) Arbetsplats
Svevitak & Bygg AB Jobbnummer
9525695