Takläggare Ytpapp

Svevitak och Bygg AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm
2025-09-25


Svevitak söker en noggrann och driven person med erfarenhet av arbete med ytpapp.
Vi är ett växande företag inom takentreprenad och söker nu dig som har god kunskap i svetsning av ytpapp och som innehar giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Publiceringsdatum
2025-09-25

Kvalifikationer
Erfarenhet av svetsning av ytpapp

Giltigt intyg för Heta Arbeten

B-körkort är meriterande

God samarbetsförmåga och yrkesstolthet

Du blir en del av ett engagerat team med högt fokus på kvalitet och säkerhet. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, varierade projekt och möjlighet till utveckling i yrkesrollen.

Om tjänsten
Heltid, tillsvidare med provanställning

Start enligt överenskommelse

Lön enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: jobb@svevitak.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svevitak och Bygg AB (org.nr 559125-1532)

Arbetsplats
Svevitak & Bygg AB

Jobbnummer
9525695

