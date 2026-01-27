Takläggare
Huddinge Tak och Bygg AB söker nu en erfaren och självgående takläggare för anställning. Vi arbetar med tak främst i södra stockholm och söker dig som är noggrann, ansvarstagande och van vid att arbeta i team.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av takarbeten, främst inom renovering och nyproduktion.Kvalifikationer
B-körkort
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet från liknande yrke
Certifikat för Heta Arbeten
Ställningsutbildning upp till 9 meter
Fallskyddsutbildning
Vi söker dig som:
Är självgående och har god yrkesstolthet
Är pålitlig och punktlig
Kan arbeta både självständigt och i grupp
Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Trygga anställningsvillkor
Ett stabilt företag med god sammanhållning
Ansökan sker via Arbetsförmedlingen. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: info@huddingetak.se
http://www.huddingetak.se
Mekanikervägen 8D
Huddinge Tak och Bygg
VD
Andreas Söderström info@huddingetak.se 0707156742
