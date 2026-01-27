Takläggare

Huddinge Tak & Bygg AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Botkyrka
2026-01-27


Huddinge Tak och Bygg AB söker nu en erfaren och självgående takläggare för anställning. Vi arbetar med tak främst i södra stockholm och söker dig som är noggrann, ansvarstagande och van vid att arbeta i team.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av takarbeten, främst inom renovering och nyproduktion.

Kvalifikationer
B-körkort
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet från liknande yrke
Certifikat för Heta Arbeten
Ställningsutbildning upp till 9 meter
Fallskyddsutbildning

Vi söker dig som:
Är självgående och har god yrkesstolthet
Är pålitlig och punktlig
Kan arbeta både självständigt och i grupp

Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Trygga anställningsvillkor
Ett stabilt företag med god sammanhållning

Ansökan sker via Arbetsförmedlingen. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
mail
E-post: info@huddingetak.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetssökande".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Huddinge Tak & Bygg AB (org.nr 559476-8979), http://www.huddingetak.se
Mekanikervägen 8D (visa karta)
146 33  TULLINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Huddinge Tak och Bygg

Kontakt
VD
Andreas Söderström
info@huddingetak.se
0707156742

Jobbnummer
9707204

