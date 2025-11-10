Takläggare
Malmö Takcompagnie AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Malmö Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Malmö
2025-11-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö Takcompagnie AB i Malmö
Vi söker en erfaren takläggare som kan sitt jobb och vill bli en del av ett litet gäng på 4 personer. Vi har fullt upp och behöver någon som kan hoppa in och ta ansvar direkt.
Vi jobbar med allt inom tak, papp, plåt och andra renoveringar.
Det viktigaste för oss är att du har erfarenhet av takläggning, gillar att jobba fysiskt och kan samarbeta med andra. Vi är ett litet men sammansvetsat team där alla hjälps åt och har kul på jobbet, även när vädret inte alltid gör det lätt.
Vi utgår ifrån vårt lager/kontor i Malmö men arbetar i hela Skåne.
Körkort är ett krav
Vi erbjuder en trygg anställning, schyssta villkor och mycket frihet under ansvar.
Om du känner igen dig i beskrivningen - hör av dig till Martin@malmotakcompagnie.se
med några rader om dig själv!
Intervjuer sker löpande
För andra frågor - ring 040-6750420 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: martin@malmotakcompagnie.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Takcompagnie AB
(org.nr 559284-3774), https://malmotakcompagnie.se/
Ridspögatan 12 (visa karta
)
213 77 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9598069