Tågtekniker till nattskift
Transdev Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Eskilstuna
2025-10-09
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transdev Sverige AB i Eskilstuna
, Västerås
, Köping
, Örebro
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Om tjänsten Gredbydepån i Eskilstuna är navet för vår underhållsverksamhet och här utför vi reparationer, felsökning, akut och förebyggande underhåll av våra ER1/x50 fordon. Vi behöver bli fler kollegor i depån och söker dig som har en teknisk bakgrund och vill fortsätta att utvecklas tillsammans med oss.
Här får du ingå i ett härligt gäng med hög teamkänsla! Arbetstiden för denna tjänst är ständigt nattskift.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: * Reparationer av ER1/x50 fordon * Löpande underhåll enligt underhållsplanen * Felsökning av vagnar och system * Följa upp och dokumentera arbete, åtgärder och åtgånget material på arbetsordern i underhållssystemet Hexagon-EAM Kvalifikationer Vi söker dig som har mycket god teknisk kompetens och erfarenhet av tekniskt underhåll av tåg. Vidare har du ett stort intresse av el, teknik och felsökning.
• Minst gymnasieutbildning gärna med teknisk inriktning. * Kunskaper i ellära motsvarande gymnasienivå. * Erfarenhet från mekanisk, elektrisk eller digitaltekniskt arbete från tågteknik * God datorvana * Mycket god förståelse i svenska i tal och skrift. Vad vi erbjuder Hos oss välkomnas du av professionella kollegor i en omtänksam och varm arbetsmiljö. Vi satsar på löpande kompetensutveckling, erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag på 3000kr, kollektivavtalad tjänstepension med mera.
Omfattning: Heltid 100% Placeringsort: Eskilstuna, Gredbydepån Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning) Startdatum: Enligt överenskommelse Lön: Enligt kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen Vår rekryteringsprocess börjar med en första telefonintervju och därefter en andra intervju, följt av referenstagning, hälsoundersökning & säkerhetsprövning (enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Låter detta som ditt nya jobb? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är den 30/11 2025 och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare: Kevin Wendling, Kevin.wendling@transdev.se
(observera! vi kan inte behandla ansökningar som inkommer via e-mail) Om oss Transdev Sverige har cirka 7 000 medarbetare utspridda över hela Sverige, från norr till söder. Vi är en av Sverige största operatörer och har ett brett erbjudande som spänner över flera färdslag, exempelvis tåg, buss och båt. Vi har en uttalad ambition att vara ett trafikföretag som driver utvecklingen i branschen och arbetar aktivt med hållbara lösningar inom persontrafik. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev Group. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transdev Sverige AB
(org.nr 556042-4391), https://www.transdev.se Arbetsplats
Transdev Jobbnummer
9548761