Tage söker restaurangchef

Restaurang Tage är en gastronomisk och prisbelönad restaurang och vår vision är att fortsätta vara etablerade som en av de bästa restaurangerna i Norrland. Hjärtat av restaurangen är vår flammande grill där köttet har en given plats. Vi arbetar i stor utsträckning med lokala råvaror och det bästa som Norrbotten har att erbjuda.
Vi tror på att skapa en familjär atmosfär där varje medlem i teamet känner sig uppskattad och respekterad. Vårt gemensamma mål är att leverera smaker som berör och skapar minnen.
Restaurang Tage ansvarar för all mat och dryck i hela byggnaden, det vill säga att det är Tages personal som sköter både restaurang, frukostvåning och lobby. Hos oss kan du exempelvis arbeta som kock, servitris, frukostvärdinna eller i lobbybaren på KUST Hotell.
Oavsett om du är nyutexaminerad, kommer direkt från annat yrke eller erfaren inom branschen, erbjuder vi utbildning, utmaningar och möjligheter till personlig & professionell tillväxt.
Utforska våra lediga tjänster och ansök idag för att vara med och skriva nästa kapitel av din karriär!
Restaurangchef till Restaurang Tage /KUST Hotell & Spa
Vill du ha en nyckelroll i en etablerad hotell- och restaurangverksamhet där du får kombinera ledarskap, struktur och gästupplevelse? Vi söker nu en Restaurangchef till Restaurang Tage.
Restaurang Tage ansvarar för all mat och dryck i hela hotellet - allt ifrån frukost, restaurang, konferensmåltider & evenemang.
Som Restaurangchef har du ett helhetsansvar för restaurangverksamheten, från frukost till kvällsservice. Rollen är både operativ och administrativ och passar dig som trivs med att planera, leda och utveckla verksamheten tillsammans med ditt team.
Om rollen
I rollen ansvarar du för den dagliga driften och för att verksamheten fungerar väl över hela dagen. Du leder teamet inom restaurang och frukost, säkerställer kvalitet och god arbetsmiljö samt arbetar strukturerat med planering och uppföljning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Helhetsansvar för restaurang- och frukostverksamheten
• Personalansvar, inklusive rekrytering, schemaläggning, introduktion och arbetsmiljö
• Planering och bemanning utifrån verksamhetens behov
• Säkerställande av god service, kvalitet och gästupplevelse
• Administrativa uppgifter kopplade till drift, rutiner och uppföljning
• Samarbete med kök, hotell och övrig organisation för en fungerande helhet
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med god struktur och ett genuint intresse för restaurangdrift. Du har förmågan att växla mellan operativt arbete och administrativa uppgifter och skapar tydlighet och engagemang i ditt team.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av en ledande roll inom restaurang eller hotell/restaurang
• Är van vid personalansvar och planering
• Är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande
• Har ett gott öga för helhet, kvalitet och service
• Trivs i samarbete och bidrar till en god arbetsmiljö
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll i en stabil verksamhet med starkt varumärke och långsiktigt fokus. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, värdskap och utveckling står i centrum.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiderna anpassas efter verksamhetens behov och omfattar både dag-, kvälls- och helgarbete.
