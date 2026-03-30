Ta chansen att bli driftchef hos Smålandshamnar
SMÅLANDSHAMNAR söker Driftchef
Vill du leda en samhällsviktig verksamhet där struktur, säkerhet och utveckling märks i resultatet varje dag? Som driftchef i Smålandshamnar får du en central roll i att planera, leda och vidareutveckla vår hamn- och stuveriverksamhet.
Om Smålandshamnar
Smålandshamnar är en viktig logistiknod i regionen. Vi arbetar nära rederier, transportörer och industriaktörer och hanterar stora godsflöden med höga krav på kvalitet, leveransprecision och säkerhet. Hos oss möter du yrkesstolthet, stark laganda och en tydlig vilja framåt.
Om rollen
Som driftchef har du det operativa, administrativa och funktionella helhetsansvaret för driften. Du ingår i företagets ledningsgrupp och leder avdelningen både strategiskt och vardagsnära, med fokus på kvalitet, effektivitet och kontinuerlig utveckling.
• Du leder terminalchefen och stuverichefen med ett starkt fokus på teamutveckling och skapar förutsättningar för att deras grupper ska växa i kompetens, samarbete och ansvarstagande.
* Du sätter struktur, planerar resurser och säkerställer en tydlig och verksamhetsanpassad arbetsfördelning.
* Du följer upp kvalitet, säkerhet och leveransprecision och agerar proaktivt på avvikelser.
* Du samverkar med interna funktioner, rederier, transportörer och andra aktörer för att skapa stabila och effektiva flöden.
* Du driver förbättringsarbete och projekt som stärker produktivitet, arbetsmiljö och verksamhetens långsiktiga utveckling.
* Du ansvarar för att sätta upp mål, prioritera och planera inför nya projekt samt leda utvecklingsinsatser som stödjer hamnens strategiska riktning.
* Du ingår i företagets säkerhetsorganisation och bidrar aktivt till att säkerställa en trygg och välfungerande hamnverksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, strukturerad och trygg i ditt ledarskap - någon som med tydlighet och engagemang skapar ordning även i komplexa situationer. Du har dokumenterad erfarenhet av operativt ledarskap, gärna från liknande bransch, och trivs i en roll med stort ansvar och handlingsutrymme.
Du kombinerar affärsmässighet med god administrativ förmåga och arbetar systematiskt med budget, uppföljning och förbättringsprojekt.
Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning som bas, gärna med inriktning mot transport, industri eller teknik.
* Eftergymnasial utbildning inom teknik, produktion, logistik eller industriell verksamhet är starkt meriterande.
* Ledarskapsutbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet av operativt ledarskap.
* Erfarenhet och/eller utbildning inom arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet (t.ex. SAM, ISO 9001/14001/45001).
* God vana vid budgetarbete och processförbättring.
Meriterande: Erfarenhet från hamn-, stuveri-, terminal- eller logistikverksamhet.
Vi erbjuder
• En betydelsefull roll i en växande och samhällsviktig verksamhet.
* Stort påverkansutrymme i både operativ drift och strategisk utveckling.
* Kollegor med yrkesstolthet och laganda.
* Friskvård och tillgång till nyrenoverat gym.

Publiceringsdatum: 2026-03-30
Vi tillämpar löpande urval - skicka därför gärna in din ansökan redan idag.
Ansök via: jobb@smalandshamnar.com
Kontakt: Anna Andersson, HR-chef - anna.andersson@smalandshamnar.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@smalandshamnar.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Driftchef Smålandshamnar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smålandshamnar AB
(org.nr 556028-4563)
Norra Strandgatan 50 (visa karta
)
572 32 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9825947